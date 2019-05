Vizualizări: 60

Feodosia Bunescu, primar de Băhrinești, Florești: „Ne dorim să lăsăm urmașilor noștri nu doar case, mașini sau garduri, dar și o moștenire spirituală”

29 Mai 2019 — Reprezentanții administrației publice locale din Băhrinești, Florești reușesc să implementeze idei care unesc oamenii din comunitate, iar serviciile devin mai accesibile. Pentru a reduce cozile la Oficiul Poștal din sat, administrația locală a instalat patru computere la primul etaj al primăriei, iar câțiva consultanți, care activează la același etaj al instituției, ajută cetățenii din localitate să achite serviciile prin WebBanking. Totodată, primarul Feodosia Bunescu și-a propus ca toți oamenii din localitate să învețe dansul popular Țărăncuța, uitat în vremurile de grea cumpănă și să se revină la portul popular.



Cum a apărut ideea instalării computerelor în holul primăriei?



Feodosia Bunescu: Obiectivul a fost de a descongestiona munca șefei Oficiului Poștal, care este una singură și prestează multe servicii atunci când populația trebuie să achite facturile, dar și atunci când se primesc salariile, indemnizațiile, pensii de vârstă sau de invaliditate etc. Am analizat această situație și am ajuns la concluzia că putem ușura munca șefei Oficiului Poștal instalând în coridorul de la Primărie patru computere conectate la internet. La acest etaj lucrează și persoanele care pot să consulte cetățenii, până aceștia își vor înregistra cardul în acest program și vor putea să achite de sine stătător. Ne dorim ca la următoare etapă populația să poată achită serviciile la domiciliu, utilizând telefonul mobil.



Altă noutate în localitatea DVS este inițiativa APL de a-i învăța pe toți consătenii dansul strămoșesc...



Feodosia Bunescu: Recent am creat la Casa de Cultură clasa de dans popular, nu este un ansamblu, ci o școală de dans prin care ne propunem să treacă toți locuitorii satului, având scopul de a învăța dansul popular care exista pe timpuri la Băhrinești, dar s-a pierdut în vâltoarea vremurilor roșii. Astfel, primul grup este format din soți și soții, iar în cazul familiilor tinere un alt coreograf se ocupă cu copiii lor. Este o practică preluată din Polonia, ca părinții să se ocupe împreună cu copii pentru a cunoaște specificul acestei activități, dar și greutățile prin care trec cei mici. Noi am format de mai multe ori ansambluri de copii la Casa de Cultură, dar primăvara băieții luau mingea și mergeau la terenul de sport. Am considerat că implicarea mamei, tatălui și copilului va asigura durabilitatea acestei idei. Ne propunem pe parcursul unui an să formăm cinci grupuri de dansatori care vor învăța dansul Țărăncuța, astfel încât oamenii din sat să cunoască același joc strămoșesc și să-l joace la hora satului. De asemenea, Primăria a venit cu propunerea ca fiecare locuitor să-și comande la atelierul de artizanat de la Casa de Cultură ia sau cămașa națională, fiindcă ne dorim să lăsăm urmașilor noștri nu doar case, mașini sau garduri, dar și o moștenire spirituală. Timp de doi ani, femeile șomere din Băhrinești au învățat de la Varvara Buzilă, director la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală cum să coase ia tradițională. Aceste ii sunt cusute de mână și posedă din energia femeilor care au însușit această artă, iar prețurile sunt diferite. Acum este elaborat un model care să fie accesibil ca preț pentru toți locuitorii din sat.



Cum reacționează oamenii la toate aceste inițiative?



Feodosia Bunescu: Locuitorii din sat nu zic că nu își vor procura cămașa națională sau ia. Cel mai greu este să convingi un bărbat să danseze un dans popular. Ei spun că ar vrea să facă altceva, să încarce piatră sau să cosească iarba. Cu toate acestea, deja avem primul grup, format din zece familii tinere și copiii lor, iar pe 4 iunie, de la ora 19.00 și până la ora 21.00 va avea loc următoarea lecție de dans și vă invit și pe DVS.



Vă mulțumim!