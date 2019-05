Vizualizări: 52

La invitația președintelui Asociației Municipalităților din Ucraina Vitalii Klitschko, CALM a întreprins o vizită de studiu la Kiev!

29 Mai 2019 — La invitația primarului de Kiev și președintelui Asociației Municipalităților din Ucraina, Vitalii Klitschko, reprezentanți ai CALM au efectuat în perioada 24-26 mai o vizită de studiu în capitala Ucrainei. Programul vizitei a cuprins întrevederea cu Oleksandr Slobozhan, directorul executiv al Asociației Municipalităților din Ucraina și deplasarea la sediul instituției, informarea despre procesul de reformă a APL din Ucraina, dar și vizitarea unor obiective istorice și culturale. Vizita a culminat cu un meci amical între selecționata primarilor din Ucraina și Republica Moldova.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a afirmat că Asociația Municipalităților din Ucraina (AUC) are circa 200 de angajați care activează atât în sediul central din Kiev, cât și în regiuni. „Oleksandr Slobozhan este membru din oficiu al Guvernului Ucrainei și chiar dacă nu are drept de vot, are posibilitatea de a aborda în cadrul Executivului subiecte de interes pentru autoritățile locale."



Ion Tulbure, primar de Târșiței, Telenești a menționat că cea mai reprezentativă asociație a APL din Ucraina închiriază spațiu de la ministerul Justiției și plătește doar pentru serviciile comunale, încăperile fiind acordate fără plată. „Asociația Municipiilor din Ucraina există datorită cotizațiilor membrilor și refuză să accepte finanțări de la partide, ca să nu depindă de guvernanți și să poată să-și promoveze ideile prin intermediul foștilor primari, actuali reprezentanți ai autorităților centrale."



Potrivit lui Vladimir Cucereavâi, primar de Taraclia, Căușeni, autoritățile locale și cele centrale din Ucraina au o conlucrare bună, cu toate acestea, legislația din Republica Moldova oferă mai multă autonomie locală.



Dumitru Stoica, primar de Țânțăreni, Telenești a fost de părere că orașul Kiev s-a schimbat în bine în ultimii ani. „Ne-am bucurat să revedem capitala Ucrainei, vecinii noștri ne-au primit ca pe niște frați". Dumitru Stoica a afirmat că meciul dintre cele două echipe de primari a întărit relația de prietenie dintre cele două asociații.



Aleșii locali, dar și reprezentanții CALM și AUC au reiterat necesitatea consolidării relațiilor, dar și stabilirea de noi parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale din Ucraina și Republica Moldova.



Asociația Municipiilor din Ucraina este cea mai importantă organizație neguvernamentală ce reprezintă interesele guvernării locale din țara vecină.



Serviciul de Comunicare al CALM