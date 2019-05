Vizualizări: 49

Alexei Zatic, primar de Bravicea, Călărași: „Din sate nu trebuie să dispară îndeletnicirile strămoșești"

29 Mai 2019 — Primarul din Bravicea, Călărași încearcă să reanimeze îndeletnicirile strămoșești și în acest an Festivalul „La Hramul Căruțașilor" va ajunge la a treia ediție. Totodată, pentru a promova un mod sănătos de viață în localitate, administrația publică locală din Bravicea a deschis o sală de fitness unde vor avea acces toți doritorii.



Sunteți la final de mandat, ați reușit să faceți tot ce v-ați propus?



Alexei Zatic: Îmi rămâne să organizez a treia ediție a Hramului Căruțașilor, eveniment preconizat să aibă loc în luna iulie-august. Acest festival reunește deținătorii de cai din Bravicea și din satele vecine, fiind o demonstrare a căruțelor și a cailor.



Se mai cresc cai în satele noastre, la Bravicea mai avem căruțași?



Alexei Zatic: Avem în sat circa 80 de cai. Calul este de ajutor omului la prelucratul pământului, iar căruța este cea mai ieftină unitate de transport.



Calul poate fi și un partener, la Chișinău se mai practică și călăritul...



Alexei Zatic: Am avut cândva cai de călărie, dar au cam dispărut aceste obiceiuri. La nuntă erau invitați oaspeții de către vorniceii călare pe cai și îmbrăcați în haine naționale. Înainte nu era atât de mult transport și la hram se duceau cu căruța cu cai. Încă mai există căruțași și trebuie să facem în așa fel încât această meserie să nu dispară, e vorba și de ecologie, dar și de îndeletnicirile strămoșești.



Săptămâna trecută la Bravicea, Călărași a fost deschisă o sală de fitness...



Alexei Zatic: Inițiativa a venit de la voluntara Corpului Păcii, domnișoara Anne, iar cu ajutorul sponsorilor am investit 162 mii lei în reparație și echipament. Așteptăm să vină nu doar tinerii, dar și femeile, bărbații, toți doritorii. Ne-am dorit să deschidem această sală deoarece la sat s-a cam uitat de sport.



Ce nu ați reușit să faceți în acest mandat?



Alexei Zatic: Am proiect pentru apă și canalizare în valoare de 27 milioane de lei, l-am depus din 2016 la ministerul Mediului, dar nu s-a reușit implementarea lui. Mai am un proiect pentru o fântână arteziană, dar tot există o problemă. Acum lucrăm la renovarea drumurilor. Piatra este adusă grație redistribuirii Fondului Rutier, rămâne să reușesc reparația drumurilor stabilite împreună cu Consiliul local.



Vă mulțumim!