Vizualizări: 44

A fost creată Rețeaua Profesională a Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul CALM!

1 Iunie 2019 — Specialiști în reglementarea proprietății funciare care activează în APL de nivelul I și II din majoritatea raioanelor Republicii Moldova, experți ai CALM și reprezentanți ai Agenției Relații Funciare și Cadastru s-au întrunit joi, 30 mai, la Chișinău, pentru a crea Rețeaua Profesională a Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare (RSF) din cadrul CALM. Rețeaua a fost creată la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova, prin libera manifestare a voinței specialiștilor din cadrul APL, asociați pe criterii profesionale, în vederea consolidării cunoștințelor și schimbului de experiență, dar și promovării intereselor membrilor săi.



Viorel Furdui, directorul executiv al CALM a salutat prezența numeroasă a specialiștilor în domeniul reglementării proprietății funciare, menționând că acest eveniment este încadrat în șirul acțiunilor CALM ce au drept obiectiv consolidarea instituțională a instituției, dar și a cunoștințelor funcționarilor din cadrul APL. „Recent au fost create Rețelele Secretarilor Consiliilor locale și a Contabililor. Am ajuns la momentul când este creată Rețeaua Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul primăriilor. Această platformă oferă acestei categorii de funcționari din cadrul APL o atenție mai mare, o modalitate de a promova drepturile și interesele lor.”



Lilian Mindov, șeful Direcției Cadastru al Agenției Relații Funciare și Cadastru a afirmat că sunt cunoscute problemele din domeniul funciar și cadastru. „Este limpede faptul că la ora actuală este necesară instruirea specialiștilor din teritoriu. Cunoaștem că 99% din specialiști funciari nu au studii în domeniu, pentru mulți dintre ei devine complicat să implementeze actele normative.”



Ecaterina Scutari, specialist principal din cadrul Consiliului raional Călărași a venit la evenimentul organizat de CALM deoarece are o dorință mare de a fi informată. „La nivel de republică nu există modalități de școlarizare de sine stătător. Alegând această specialitate, am trasat niște obiective care presupun ca problemele oamenilor să fie soluționate, fără birocrație, fără atâtea instanțe de coordonări.”



Potrivit expertului CALM Alexandru Morcov, aceasta este una dintre cele mai importante funcții în cadrul APL, care stă la baza administrării oricărei localități. „Acești funcționari reglementează tot ce înseamnă proprietate funciară. „CALM-ul le va oferi mai multe platforme de discuții, schimb de experiență, instrumentare pentru a digitiza procesele și datele pe care le dețin în cadrul APL, dar și un instrument viabil care le va permite preluarea în mod automatizat a datelor care se regăsesc în registrele APC”.



Nadejda Darie, coordonator al Serviciului Cooperare Descentralizată și Rețele profesionale din cadrul CALM a fost de părere că funcționarii din cadrul APL sunt uitați de către instituțiile statului care au responsabilitatea de a-i instrui, de a le acorda sprijin, deși de activitatea acestora depinde dezvoltarea comunităților. „Pentru a umple acest gol, CALM a decis să creeze Rețele profesionale ale funcționarilor din primării. „ Ne bucură faptul că cei prezenți la aceste evenimente sunt destul de interesați și susțin această metodă de lucru a CALM. ”



Ina Gîncu, inginer în reglementarea proprietății funciare de la primăria orașului Anenii Noi a fost de părere că la nivelul APL sunt foarte multe lacune în domeniul funciar, iar această legătură strânsă între specialiști ar fi de mare folos. „Sunt multe întrebări complexe privind inventarierea proprietății publice, multe terenuri nu sunt delimitate, iar beneficiarii solicită cumpărarea sau arendarea lor, iar CALM poate să ne vină în ajutor la orice solicitare a noastră.”



Igor Comerzan, inginer funciar al raionului Cimișlia activează în acest domeniu din 1996. „Îmi place această profesie și nu am ales-o întâmplător. Am făcut studiile la Kiev, deoarece în acele vremuri la noi încă nu era o asemenea Facultate. Mă strădui să ajut oamenii, am avut o altă ofertă de muncă cu o remunerare mai bună, dar nu am acceptat-o fiindcă acolo nu aș fi putut fi în folosul cetățenilor.”



Olga Pac, primar de Vișniovca, raionul Cantemir a declarat că în toată perioada primului mandat, atunci când apăreau probleme legate de cadastru le soluționa mai ușor datorită experților de la CALM. „Ei m-au îndrumat și am reușit să evit luarea unor decizii periculoase.”



Și Ionila Lozovan, primar al satului Pitușca, raionul Călărași a fost de părere că cele mai mari probleme în activitate sunt legate de domeniul cadastral. „De două ori s-au făcut corectări și în urma acestora au apărut probleme și mai mari. Recent am descoperit pe cadastru.md că două sectoare ale localității noastre ar aparține satului Rasvet, raionul Strășeni. Dacă suprafețele nu coincid cu ceea ce noi impozităm, sunt convinsă că banii nu se acumulează corect la primărie. Vreau să mă ajute cineva să punem lucrurile la punct, să găsim o modalitate de a corecta toate erorile”, a afirmat Ionila Lozovan.



În cadrul evenimentului au fost prezentate și aprobate Regulamentul RSF CALM și Planul de Acțiuni pentru anii 2018-2010. În calitate de președinte al RSF CALM a fost ales Igor Cristal, șeful secției din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Primăriei municipiului Chișinău, iar funcția de prim-vicepreședinte al Rețelei o va deține Ion Belei, specialist la primăria Ciuciuleni, Hâncești. Vicepreședinți au devenit Igor Camerzan, specialist pentru reglementarea proprietății funciare de la primăria Cimișlia, Alexei Cosovan, primăria orașului Fălești, Viorica Câșla de la primăria din Corlăteni, Râșcani și Valerian Berceamlî, de la primăria orașului Cricova.



Igor Cristal a felicitat CALM-ul pentru această inițiativă și a mulțumit colegilor pentru încrederea acordată. „Domeniul funciar are o importanță majoră în politica locală, pentru a îmbunătăți viața oamenilor. De propunerile cu care noi venim în Consiliu sau către primar depinde soluționarea sau nu a problemelor oamenilor. Identificarea soluțiilor contribuie la creșterea economiei locale, la venituri care vor veni în buget.”



Serviciul de Comunicare al CALM