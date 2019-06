Vizualizări: 50

CALM a prezentat deputaților viziunea sa privind situația din domeniul APL și direcțiile consolidării autonomiei locale!

5 Iunie 2019 — CALM, alături de IDIS Viitorul, Expert grup și Contact, a participat marți, 4 iunie, la consultările publice organizate de Blocul ACUM cu tema „Autonomia locală, procesul descentralizării și aplicarea prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica Moldova.”



Deputatul Igor Munteanu a menționat că aceste dezbateri urmează să fie centrate asupra câtorva teme de bază: Raportul Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) prezentat la începutul lunii aprilie 2019 cu recomandările care s-au făcut autorităților naționale pentru a corecta anumite politici. „Ne dorim să ascultăm opinia voastră și pe baza acestui raport să înțelegem care sunt prioritățile autorităților locale și ale CALM-ului în particular, pentru anii 2019-2020, ce așteptări aveți din partea Parlamentului, să ne adresați întrebări despre ce am putea noi să facem pe domeniul descentralizării și să ajungem la un anumit consens care să fie în interesul autonomiei locale.”



Liderul PAS Maia Sandu a declarat că administrația publică locală este unul dintre pilonii principali ai procesului democratic, iar faptul că democrația la noi a ajuns să fie strangulată este și din cauza situației în care se găsește APL. „Vom vorbi astăzi despre descentralizare și cum ar trebui să se întâmple lucrurile pentru ca să aveți libertatea de decizie, de acțiune, să fie alocate resurse suficiente pentru APL astfel încât să existe această independență.” Maia Sandu a vorbit și despre economia foarte slabă, ceea ce înseamnă resurse mai mici pentru APL. „Sunt un amalgam de probleme din care vom reuși să ieșim dacă vom avea o autonomie reală, autentică, dacă vom descentraliza în așa fel încât și cetățenii să fie mulțumiți de calitatea serviciilor prestate la nivel local și să existe o sustenabilitate a acestor servicii.”



Liderul Platformei DA Andrei Năstase a constatat, cu regret, că la această dezbatere nu este prezentă presa, ceea ce, potrivit deputatului, este un lucru grav. „Ceea cu ce se ocupă CALM-ul este foarte important pentru Republica Moldova. Nu înțeleg de ce nu există o preocupare aparte pentru lucrurile esențiale pentru statul nostru și cetățeni. Centralizarea excesivă a tuturor domeniilor vieții publice, politice, economice și sociale a îndepărtat considerabil guvernarea de cetățenii și constituie una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă astăzi RM.” Potrivit lui Andrei Năstase, fără demolarea verticalei puterii, fără o administrație publică locală depolitizată, puternică, descătușată și înzestrată cu instrumente și resurse corespunzătoare, fără o descentralizare reală, politică, economică și administrativă, RM nu are nicio șansă de a implementa efectiv reformele, de a se moderniza în conformitate cu standardele țărilor civilizate și dezvoltate.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a apreciat inițiativa de a organiza această dezbatere, afirmând că a acceptat această invitație de a discuta problemele APL, deoarece acesta este unul din elementele care au lipsit pe parcursul multor ani la nivelul Parlamentului. „Nu a existat un mecanism de discutare a problemelor. Din această cauză avem foarte multe întrebări referitor la calitatea actului legislativ.” Viorel Furdui și-a exprimat speranța că asemenea inițiative vor fi preluate și de alte forțe politice din cadrul Parlamentului, cu care CALM este gata să discute, reforma APL fiind un element foarte complex și necesită un consens larg.



Directorul executiv al CALM a făcut o radiografie a autonomiei locale din RM, menționând că deși avem o bază conceptuală, legală, analitică destul de bună, studiile demonstrează că situația se înrăutățește și este în continuă degradare pe majoritatea componentelor: autonomie financiară, administrativă, instituțională, patrimonială, dialog. „În APL domnește o atmosferă nesănătoasă, demoralizatoare și demotivantă, de presiune, frică și dependență totală de factorul politic.”



Potrivit expertului Viorel Furdui, problema RM este că majoritatea actelor și angajamentelor rămân pe hârtie, iar dacă cineva va dori să facă ordine în acest domeniu va avea la îndemână toate instrumentele. Vorbind despre ultimul Raport al CALRCE, Viorel Furdui a declarat că în primul punct al acestui document este menționat faptul că neimplementarea rapoartelor CALRCE este o problemă cronică a RM începând cu anul 2005.



O altă problemă care nu ne permite să dezvoltăm statul, potrivit directorului executiv al CALM, este faptul că avem strategii dar nu avem viziune din partea clasei politice din RM. „Clasa noastră politică niciodată nu a înțeles locul și rolul autonomiei locale și descentralizării. Se dorește implementarea reformelor fără a distruge verticala puterii, care poate fi făcută doar prin întărirea rolului APL.”



Lipsa unei culturi a dialogului este un alt aspect important ce blochează dezvoltarea. „Avem garanții oferite de Carta Europeană a autonomiei locale și legislația în domeniul APL, avem Comisia Paritară, grupuri de lucru, însă toate aceste mecanisme nu sunt funcționale. În rezultat se adoptă multe decizii importante pentru APL, dar care nu sunt consultate. Pot să menționez în acest sens reforma fiscală, cea a salarizării etc. Noi trebuie să revenim la un mecanism al dialogului.”



Viorel Furdui a vorbit și despre desconsiderarea totală a potențialului de expertiză național. „Avem o experiență foarte bogată, am trecut prin câteva reforme administrativ-teritoriale, am avut ocazia să discutăm și să analizăm multe lucruri pe parcursul ultimilor 20 de ani. Există un grup de experți, există suficientă expertiză care trebuie puse în valoare, iar clasa politică trebuie să țină cont de aceasta.” Directorul executiv al CALM a fost de părere că expertiza străină poate fi de ajutor, dar nicidecum nu poate înlocui expertiza națională.”



Expertul CALM Viorel Gîrbu a făcut referință la situația finanțelor locale. „Potrivit evaluării făcute în 2017 pentru regiunea din sud-estul Europei, acolo unde statele nu sunt lidere la capitolul de descentralizare financiară, suntem codași la foarte mulți indicatori. Am ajuns aici ca urmare a reformelor nereușite care au fost implementate în perioada anterioară. Dependența APL față de transferurile și deciziile luate la nivel central este una plenară, iar modul de formare a veniturilor APL necesită a fi revizuit. ”



Expertul IDIS Veaceslav Ioniță a afirmat că există o discrepanță imensă dintre localitățile din RM. „Un cetățean este discriminat bugetar de 16 ori mai mult decât alt cetățean din RM. Datele unui studiu elaborat recent arată că cele mai bogate localități cheltuie de 16 ori mai mult față de cele mai sărace localități din RM.”



Expertul CALM Alexandru Morcov a vorbit despre veniturile ratate din impozitul pe bunurile imobiliare, dar și despre cheltuielile nejustificate. „Pentru o localitate rurală cu circa 1000 de gospodării cheltuielile de administrare a impozitului pe bunurile imobile este de circa 30-50 de mii, iar încasările nu depășesc 20 de mii. Altfel spus, APL cheltuie 50 de mii de lei ca să încaseze 20 de mii de lei anual. Vorbim despre niște cheltuieli de administrare a unui impozit care prejudiciază și mai mult bugetele locale.”



Prezenți la dezbatere, Violeta Crudu, primar de Cruzești, municipiul Chișinău, Angela Ursachi, primar de Mateuți, Rezina, Ion Tulbure, primar de Târșiței, Telenești au vorbit despre sistemul birocratic care le blochează activitatea, dar și despre faptul că mulți funcționari din instituțiile statului nu cunosc noțiuni elementare precum autonomia locală și descentralizarea. „Avem toată încrederea în primarii care au devenit deputați, deoarece ei cunosc situația. De ce mai este nevoie de deciziile Consiliului local, când avem blocaj la fiecare instituție a statului”, a întrebat Violeta Crudu?



Și expertul CALM Viorel Rusu a confirmat faptul că în ultima perioadă se atestă o centralizare și o îndepărtare a serviciilor de cetățeni, ceea ce înseamnă încălcarea principiului subsidiarității. „Salarizarea este un exemplu clasic de centralizare, deoarece se încalcă principiul autonomiei organizatorice. Veniturile și modul de constatare a contravențiilor demonstrează că noi nu avansăm, dar îndepărtăm și centralizăm aceste servicii.”



Deputații Blocului ACUM au prezentat câteva inițiative legislative ce ar urma să apere interesele comunităților locale. Participanții la dezbatere au fost de părere că trebuie construită o punte de comunicare permanentă între reprezentanții autorităților locale și fracțiunile parlamentare.



Serviciul de Comunicare al CALM