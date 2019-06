Vizualizări: 40

Blocarea procesului de delimitate a proprietății publice duce la scăderea drastică a veniturilor în bugetele locale!

7 Iunie 2019 — La 31 mai 2019 a avut loc o ședință organizată de Agenția Relații Funciare și Cadastru, urmare a demersului parvenit din partea CALM privind problemele apărute la executarea lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.



La eveniment au participat experții CALM Alexandru Morcov și Ludmila Malai, președintele Rețelei Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul CALM Igor Cristal, vicepreședintele Rețelei Igor Comerzan, reprezentanți ai Agenției Relații Funciare și Cadastru, ai Institutului pentru Proiectare și Organizare a Teritoriului (IPOT) etc.



Alexandru Morcov a afirmat că ședința a fost una constructivă, în majoritatea cazurilor experții CALM și funcționarii de la Cadastru fiind pe aceeași frecvență de undă. „Practic, toți participanții au fost de acord că regulamentul aprobat prin hotărâre de Guvern cu privire la delimitarea bunurilor proprietate publică are mai multe lacune și erori.”



Ludmila Malai a amintit că Congresul Autorităților Locale din Moldova a atenționat asupra acestor lacune încă în procesul de elaborare și aprobare a regulamentului. „De observațiile CALM nu s-a ținut cont și în consecință asistăm la un blocaj instituțional a acestui proces de delimitare a bunurilor imobile.”



Expertul CALM Alexandru Morcov a explicat că nedelimitarea proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale duce la scăderea drastică a veniturilor în bugetele locale, deoarece bunurile nu pot fi expuse la licitație, nu pot fi vândute și nici transmise în alocațiune, arendă, etc, iar din acest motiv impozitul funciar nu se plătește.



Vicepreședintele Rețelei Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul CALM Igor Comerzan a vorbit despre problemele în procesul de gestionare a fondului forestier. „În mare parte, în cazul ocolurilor silvice și pădurilor se ține evidența copacilor în calitate de obiecte și nu este clar cine este proprietarul pământului, deși, de facto, este autoritatea publică locală.”



La finalul ședinței s-a convenit formarea unui grup de lucru în cadrul căruia să fie examinat și modificat regulamentul. De asemenea, în baza ședinței din 31 mai va fi făcut un demers către Guvern din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru, în care vor fi incluse și cerințele CALM-ului.



Serviciul de Comunicare al CALM