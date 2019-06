Vizualizări: 38

Ionila Lozovan primar de Pitușca, Călărași: „Oamenii au înțeles că e în beneficiul lor să aleagă autorități locale care nu fură"

14 Iunie 2019 — Ionila Lozovan este primar al satului Pitușca, raionul Călărași. Cum a fost acest prim mandat pentru alesul local, care au fost dificultăţile cu care s-a confruntat, dar şi care ar fi soluţiile demonopolizării preţurilor la unele produse ne spune din interviul pentru calm.md.



De ce credeţi că cele mai mari probleme în activitatea aleşilor locali sunt în domeniul cadastral?



Ionila Lozovan: De două ori s-au făcut corectări și în urma acestora au apărut probleme și mai mari. Recent am descoperit pe cadastru.md că două sectoare ale localității noastre ar aparține satului Rassvet, raionul Strășeni. Dacă suprafețele nu coincid cu ceea ce noi impozităm, sunt convinsă că banii nu se acumulează corect la primărie. Vreau să mă ajute cineva să punem lucrurile la punct, să găsim o modalitate de a corecta toate erorile.



Cum a fost această perioadă de activitate a primului mandat?



Ionila Lozovan: Primul mandat este mai mult de învățătură. Ne străduim să învățăm cât mai multe și să nu facem greșeli. Totuși, unele lucruri le-am schimbat, am mai făcut niște drumuri, oamenii au înțeles că e în beneficiul lor dacă au autorități locale care nu fură.



Care ar fi soluţia în cazul pământurilor care au rămas în paragină?



Ionila Lozovan: În primul rând, vreau să solicit Guvernului să nu permită vânzarea pământului străinilor. În toate timpurile s-a ținut cont de legea proprietății. Cât privește pământul care este în pârloagă, acesta ar trebui dat în arendă unor persoane care să-l prelucreze. Totodată, trebuie să existe un program de stat unde să fie stabilite cantităţile de legume, fructe, cereale de care avem nevoie anual. Astfel, oamenii nu vor avea pierderi, nu vor vinde cartofi cu 1,5 lei, pe când sinecostul era 3-4 lei. Observ în Monitorul Oficial că mai multe firme agro se închid şi acest lucru mă întristează.



Ce credeți despre prețurile cu care se vând în oraș cartofii, varza, cireșele, etc...



Ionila Lozovan: În satul nostru sunt mai scumpe. Se folosesc toți de faptul că prețurile au crescut peste noapte. Noi trebuie să schimbăm legea, producția trebuie primită pe factură, cu cec, ca să fie clar cu cât aceasta a fost achiziționată. Avem un stat agrar, dar cumpărăm aproape totul de peste hotare. Nu se ține cont de faptul că se coc cireșele noastre sau roșiile. Trebuie să se importe doar cantitatea de produse care ne lipsește. Existau achizițiile de stat, adică autoritățile stabileau de câte tone de cartofi, ceapă etc este nevoie și le achiziționa la începutul anului pentru a menține prețurile, iar producătorii știau că vor realiza ceea ce au produs la prețul stabilit din start. Oamenii pleacă peste hotare deoarece nu se pot realiza aici. Cineva a crescut cartofi și i-a vândut cu trei lei, iar altcineva i-a adus din altă țară și i-a vândut cu 28 de lei. Oare e corect? Statul trebuie să preia controlul asupra acestor fenomene. Înainte, cele mai mari venituri veneau de la Moldtelecom, Union Fenosa, acestea însă au fost date unor proprietari străini și statul nu mai are cu ce să acopere necesitățile curente pentru salarii și pensii. Unde vom ajunge?



Vă mulţumim!