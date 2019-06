Vizualizări: 85

FĂ PARTE DIN NOUA GENERAȚIE CARE INVESTEȘTE INTELIGENT ÎN VIITORUL SĂU!

— Dacă dorești să inițiezi o afacere si ești interest/ă de sporirea performanței profesionale, atunci suntem bucuroși să te invităm la cursul nostru despre administrarea și planificarea activității de antreprenoriat ”De la Idee, la Succes!”De ce merită să vii la acest curs? Cursul oferă un spectru complex de cunoștințe și abilități intercorelate,ce acoperă principalele aspect ale activității antreprenoriale. Cursul are un character aplicativ, bazat pe practicile antreprenoriale din Republica Moldova, conține metode de studio și tematici complete, exemple, exerciții sau recapitulări. De asemenea, o nouă structurare a lecțiilor, felul cum sunt introduce noțiunile teoretice. Libertatea de a studia oricând doriţi. Ca urmare a cursului vei putea aplica în cadrul Programului de Finanțare a ideilor de afaceri și beneficia de un capital de start în valoare de pînă la 2500 euro din cadrul Fondului Inovațional de Antreprenoriat pentru Tineri pentru AFACEREA TA.Beneficii• Vei lucra cu propriul tău proiect și/sau cu sarcini practice în cadrul cursului;• Vei aplica direct cunoștințele și abilitățile obținute;• Toate modulele cursului sunt în format digital;• Acces rapid de pe laptop sau calculator.Formatorii cursului sunt profesioniști cu experiență în domeniul managementului și formării antreprenoriale. În cadrul instruirii vor fi aplicate metode moderne de lucru.Cursul va dura 4 zile, în weekend-uri, pe perioada lunii iunie : 2 zile la sediul Fondului Inovațional de Antreprenoriat pentruTineri Balti, str. Puskin 38/5, of. 509; 2 zile în incinta Primăriei orașului Drochia, partener al Fondului Inovațional de Antreprenoriat pentru Tineri Drochia.Pentru a aplica la curs completează chestionarul electronic: http://caromanordngo.weebly.com/fondul-de-antreprenoriat-pentru-tineri.html.! Convinge-te și tu că informația este ușor de parcurs și că însușirea de cunoștințe se face într-o manieră practică și confortabilă!! Beneficiază de sprijinul unor specialiști cu experienţă, care pot fi contactați prin corespondenţă poştală sau online.Investește în educaţia ta!Mult succes!Detalii la: 060229996 sau e-mail: caroma.nord.ngo@gmail.com Acest eveniment este realizat de Asociația Obștească “Caroma Nord” în cadrul Proiectului ”Fondul Inovațional-Antreprenorial pentru Tineri” (FIAT), care are ca scop de a promova și susține participare a 250 tineri (18-30 ani ) din Regiunea de Nord a țării, în special din Bălți și Drochia în viața comunității și în activități ce vor contribui la abilitarea socio-economică a lor, prin intermediul unui pachet integrat de servicii și oportunități adresate tinerilor din localitățile selectate.Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europeneîn cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.