Vizualizări: 42

Satul Domulgeni a găzduit o nouă ediție a Festivalului Tradițiilor „Duminica Mare”

Domulgeni, Florești, 17 Iunie 2019 — Festivalul Tradițiilor „Duminica Mare”, a IX-a ediţie, a avut loc duminică, 16 iunie, în satul Domulgeni, raionul Florești. Festivalul a fost organizat de Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, Consiliul raional Florești și Primăria satului Domulgeni, iar Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a sprijinit evenimentul în calitate de partener strategic. La Festival au participat și reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord.



În cadrul Festivalului au fost amenajate mai multe zone pentru vizitatori: ograda țărănească (gastronomie tradițională); târgul meșteșugarilor; expoziție de covoare basarabene; universul copiilor.



Băștinașii au pregătit bucate şi preparate locale după vechile rețete din zonă, iar participanții la eveniment au avut ocazia să deguste din copturi și bucate de Paști, copturi şi bucate de Duminica Mare, mămăligă, compoziţii de bucate tradiționale, clătite, turte cu mac, alte copturi, plăcinte şi băuturi răcoritoare.



Totodată, meșterii populari au organizat ateliere demonstrative pentru țesutul covoarelor şi catrințelor, pentru broderie şi confecţionare a costumului național, împletirea lozilor, olăritul şi ceramică, pentru scopt urdă şi afumat mezeluri. De asemenea, a fost organizată și o expoziţie cu vânzare pentru cei care doresc să cumpere obiecte tradiționale și autentice.



Pasionații de tradiţii, ritualuri şi cântece populare au putut participa la spectacolul etnofolcloric „Tradiții de la Paști până la Rusalii”, oferit de formaţiile folclorice din raionul Floreşti. Botezul, Curățatul fântânii, Sânzienele, Rudă-Rudă Paparudă sunt doar câteva dintre micile spectacole ce au inclus tradiții și ritualuri din mediul rural.



Prezent la eveniment, secretarul general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Uşurelu, a specificat că asemenea festivaluri sunt binevenite în fiecare subzonă din republică.



În cadrul Festivalului „Duminica Mare”, MADRM și organizatorii Festivalului au desfășurat concursul „Tradiții Rurale” la următoarele categorii: promovarea celor mai vechi tradiții gastronomice; promovarea meșteșugăritului; promovarea ofertelor turistice din mediul rural. Câștigătorii au fost decernați cu diplome și premii bănești.



Din 2016, satul Domulgeni este înscris pe traseul turistic de patrimoniu internaţional cu genericul „Pomul Vieţii împodobit cu pâinea de ritual şi vinul bisericesc”, traseu elaborat de Asociația Națională a Turismului Rural, Ecologic şi Cultural din Republica Moldova.



Duminica Mare, sărbătorită tradițional în localitatea Domulgeni, devine deja o carte de vizită nu doar a regiunii de nord a Moldovei, ci și a întregii republici. An de an, sute de oameni participă pe malul râului Răut, cel mai pitoresc loc al satului, la festivalul organizat cu ocazia sărbătorii Pogorârea Sfântului Duh, numită în popor și Duminica Mare. Este o sărbătoare tradițională din mediul rural, considerată cea mai importantă zi de duminică din an, când creștinii îşi înfrumusețează gospodăria cu frunzar, corovatic, pelin şi alte plante mirositoare de câmp.



www.adrnord.md