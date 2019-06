Vizualizări: 69

În cadrul CALM a fost constituită Rețeaua Profesională a specialiștilor din APL în percepere fiscală!

18 Iunie 2019 — Vineri, 14 iunie, la Chișinău s-au întrunit specialiștii în percepere fiscală din majoritatea raioanelor Republicii Moldova pentru a crea, în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Rețeaua Profesională a acestei categorii de funcționari din administrația publică locală. La eveniment au participat experți ai CALM, reprezentanți ai Ministerului de Finanțe și ai Serviciului Fiscal de Stat.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că acest eveniment se înscrie în logica strategiei CALM privind consolidarea capacităților diferitor categorii de funcționari din cadrul APL. „Perceptorii fiscali ocupă un loc deosebit în cadrul APL, de ei depinde foarte mult perceperea veniturilor la bugetele locale, bunăstarea APL, dar și posibilitățile acestora de a soluționa mai multe probleme din comunitățile pe care le reprezintă. Inițiativa noastră este absolut necesară, deoarece această categorie de persoane se confruntă cu o serie de probleme privind condițiile de muncă, salarizarea, instruirea etc." Viorel Furdui a constatat că în prezent, această categorie de funcționari nu beneficiază de toate condițiile necesare, nu sunt asigurați cu salarizarea corespunzătoare, ceea ce determină mulți oameni să plece sau să nu fie motivați să se angajeze în APL, ceea ce afectează foarte mult activitatea APL și poate afecta și calitatea serviciilor prestate cetățenilor.



Expertul CALM Viorel Gîrbu a explicat că impozitele încasate la nivel local sunt conceptul de bază a ceea ce înseamnă administrație locală, deoarece impozitele colectate la nivel local reprezintă acele sume financiare care sunt utilizate de către APL în vederea prestării serviciilor, a îmbunătățirii condițiilor de trai ale cetățenilor din comunitate. „Perceperea fiscală este esența conceptului de autonomie locală, iar RM înregistrează foarte multe carențe la acest capitol în plan legislativ și administrativ, al atitudinii și comunicării dintre APL și APC." Expertul a fost de părere că vor fi depășite aceste obstacole și vor fi înregistrate performanțe mai bune la acest capitol, anume ca urmare a creării Rețelei Profesionale a perceptorilor fiscali și altor acțiuni ce vor fi întreprinse.



Victor Ciocan, perceptor fiscal în primăria Lozova, raionul Strășeni activează în acest domeniu din 1993. „Cei mai responsabili cetățeni privind plata impozitelor sunt oamenii în vârstă. În general, e greu să lucrezi cu oameni, fiecare are caracterul său și trebuie să fii și psiholog, nu doar funcționar, pentru a-i putea convinge că legea trebuie respectată."



Olga Munteanu, perceptor fiscal în cadrul primăriei Strășeni a vorbit despre salariile majorate recent. „În schimb ni s-au luat premiile, dar și ajutorul material oferit la concediu și în consecință, primim tot atât sau chiar mai puțin." În altă ordine de idei, funcționarul a vorbit despre unele carențe din legislație. „Din anul 2013, Codul Fiscal prevede taxa pentru salubrizare conform numărului de persoane cu domiciliul într-o localitate. Totuși, multe dintre ele au plecat peste hotare, dar au rămas la evidență în localitatea de baștină. O să ne adresăm la CALM cu o scrisoare ca să ne explice cum se încasează această taxă."



Maria Bârsanu, perceptor fiscal din primăria Călărași are așteptări mari de la Rețeaua nou-creată. „Ne dorim să facem schimb de experiență cu colegii din alte primării, să ne ajutăm reciproc, să conlucrăm mai strâns cu CALM, să înlăturăm lacunele din legislație sau cele care nu ne permit să ne îndeplinim atribuțiile așa cum se cuvine."



Participanții au vorbit despre necesitatea existenței unei asemenea platforme, au pus în discuție și au aprobat Regulamentul și Planul de Acțiuni al Rețelei specialiștilor în percepere fiscală și au ales organele de conducere. Astfel, președinte al Rețelei Profesionale a specialiștilor în percepere fiscală a fost aleasă Elena Condrea, specialist în percepere fiscală de la primăria orașului Ialoveni, iar vicepreședinți au devenit Olga Munteanu, reprezentanta primăriei orașului Strășeni; Maria Popușoi, primăria Holercani, Dubăsari; Diana Rosipanu, reprezentanta primăriei orașului Bălți; Veaceslav Mâțu, specialist în percepere fiscală la primăria orașului Soroca; Ludmila Ciobănica, primăria orașului Ciadîr-Lunga; Victoria Sîrghi, primăria satului Cioburciu, Ștefan Vodă și Ecaterina Namolovan, specialist în percepere fiscală la primăria orașului Rezina.



Expertul CALM Octav Ivanov a specificat faptul că următoarea structură, după Conferința Națională care a avut loc la 14 iunie, este Consiliul Național al Rețelei din care fac parte câte un membru de bază și un membru supleant din fiecare raion al RM, alături de președintele și vicepreședinții Rețelei, dar și coordonatorul Rețelei desemnat de CALM. „A treia structură este Biroul Executiv, membrii căruia sunt președintele, vicepreședinții și coordonatorul Rețelei desemnat de către CALM."



Rețeaua Profesională a specialiștilor în percepere fiscală este parte integrantă a CALM, fiind constituită prin libera manifestare a voinței specialiștilor în perceperea fiscală din cadrul APL, asociați pe criterii profesionale și reprezintă o platformă profesională de comunicare, consolidare profesională și schimb de experiență și promovare a membrilor săi. Rețeaua are drept scop promovarea bunei guvernări, eficienței administrative și calității serviciilor publice în cadrul APL.



Serviciul de Comunicare al CALM