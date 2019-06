Vizualizări: 85

Moldova IT Park ajută companiile IT din Bălți să identifice soluții de colaborare

Bălți, 21 Iunie 2019 — Peste 20 de antreprenori, reprezentanți ai 10 companii IT din municipiul Bălți, au discutat joi, 20 iunie a.c., în cadrul unei mese rotunde la Bălți, cu Valentina Stadnic, a.i. Moldova IT Park.



Întrunirea a fost organizată ca urmare a recentului Forum de orientare profesională în IT, desfășurat, în data de 18 mai a.c., de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională (CDSI) al USARB, în parteneriat cu Consiliile raionale din regiunea de nord a Republicii Moldova și mai multe companii IT locale. În cadrul mesei rotunde, reprezentanții mediului de afaceri IT din Bălți au fost informați din prima sursă despre specificul activității Moldova IT Park.



În debutul întrunirii, Ion Bodrug, vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională (CDSI) al USARB, și Mircea Petic, șeful Departamentului Tehnologii Informaționale al USARB, au salutat interesul companiilor IT din Bălți față de oportunitatea de a identifica soluții de colaborare în urma Forumului IT din luna mai a.c. și au mulțumim administrației Moldova IT Park pentru sprijin.



Potrivit organizatorilor mesei rotunde, o asemenea întrunire a reprezentanților companiilor IT din Bălți poate deveni în viitor o platformă permanentă de comunicare. De asemenea, reuniunea companiilor IT din diverse domenii de activitate a permis familiarizarea în detalii despre domeniile lor de activitate. Totodată, evenimentul a facilitat cunoașterea direcțiilor actuale de dezvoltare a domeniului IT în municipiul Bălți.



Evenimentul a culminat cu o rundă de întrebări-răspunsuri, în cadrul căreia Valentina Stadnic, administratoarea Moldova IT Park, a adus la cunoștința participanților informații relevante din domeniu. În context, compania AMSoft s-a arătat mulțumită de calitatea sa de rezident Moldova IT Park în anul 2018.



Reprezentanții companiilor IT din Bălți au salutat organizarea mesei rotunde și au exprimat ferma convingere a utilității unor astfel de evenimente în procesul de dezvoltare a companiilor în care activează.



Amintim că la prima ediție a Forumului de orientare profesională în IT, organizat în luna mai a.c. la USARB, au participat spicheri de la renumite companii și asociații din țară și de peste hotare cum ar fi Amazon Iași, Endava Chișinău și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC. La primul Forum IT de la USARB au participat peste 200 de invitați din nordul Republicii Moldova: reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul IT; cadre didactice și științifico-didactice, studenți și elevi de la instituțiile de învățământ preuniversitar, profesional tehnic și universitar din zona de nord a republicii; experți IT.