Premierul Maia Sandu la întrevederea cu reprezentanții CALM: „APL este unul dintre pilonii democrației"

24 Iunie 2019 — Peste 700 de aleși locali au venit vineri, 21 iunie, la întrevederea cu premierul Maia Sandu. Evenimentul a fost organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova și Cancelaria de Stat. Premierul a fost însoțită de alți reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului și a asigurat autoritățile locale că se vor bucura de o independență mai mare, inclusiv prin identificarea noilor resurse pentru a consolida bugetele locale.



„Fiecare dintre DVS reprezentați o comunitate cu nevoile și bucuriile ei, în această sală fiind reprezentanții peste 700 de comunități, unele asemănătoare, altele foarte diferite, cu toții însă avem un interes comun – cel al cetățeanului. Acestea nu sunt doar cuvinte frumoase, am certitudinea că fiecare decizie a noastră trebuie să pornească de la întrebarea dacă ceea ce facem noi este bine pentru oamenii din comunitatea pe care o reprezentăm?"



Mai Sandu le-a spus aleșilor locali că înțelege cât de greu este să fii primar sau funcționar în APL din Republica Moldova. „Unul dintre președinții SUA spunea că este mai greu să fii primar decât președinte și cred că avea dreptate. Să fii primar este un lucru complicat în sine pentru că trebuie să înțelegi nevoile oamenilor, trebuie să găsești soluții potrivite, resurse pentru ca să rezolvi aceste probleme, să fii aproape de toți membrii comunității. A fi primar în țara noastră este de câteva ori mai dificil. Economia este la pământ, oamenii apți de muncă au plecat, afaceri locale aproape că nu există, medicii, profesorii din satele și orașele noastre au plecat, plus la aceasta, toată presiunea și teroarea politică a sugrumat APL în ultimii ani.



Premierul i-a asigurat pe cei prezenți că actuala guvernare înțelege foarte bine prin ce coșmar au trecut aleșii locali în ultimii ani. „Știm că ați fost amenințați cu deschiderea dosarelor penale, știm că ați fost șantajați cu reducerea finanțării pentru comunitățile DVS., astfel încât să nu puteți să îndepliniți promisiunile pe care le-ați făcut în fața cetățenilor. Am înțeles acest lucru și nu am condamnat niciodată acțiunile DVS care uneori nu au fost suficient de curajoase. Am condamnat și condamnăm regimul care a sufocat autoritățile locale și nu au lăsat aceste autorități să-și facă treaba. Noi am venit să lucrăm împreună și să ne asigurăm că ceea ce s-a întâmplat până acum nu se va mai întâmpla de acum încolo. Noi am venit să consolidăm instituții și procese democratice, iar APL este unul dintre pilonii democrației. Astăzi suntem aici ca să discutăm împreună despre ce putem face pentru ca lucrurile care s-au întâmplat în trecut să nu se repete."



Prim-ministrul Maia Sandu a afirmat că APL nu a funcționat niciodată perfect în Republica Moldova, mereu acesteia i s-au pus tot felul de piedici- sau nu se dădeau banii corect, totul era centralizat - sau prin legi autorităților locale le erau atribuite competențe, fără ca acestea să poată fi îndeplinite la modul real. „Se inițiau diverse controale, se tăiau state de personal, se luau proprietăți. În 1994, primarul general a fost numit neconstituțional, prin decret prezidențial. În 2002 chiar s-a încercat întreruperea mandatului aleșilor locali, dar niciodată APL nu a fost în situația în care a fost pe timpul regimului lui Plahotniuc, pentru că doar acest regim a fost în stare să anuleze rezultatele alegerilor câștigate de către reprezentantul opoziției. Noi știm că DVS aveți nevoie de parteneri în administrația centrală și nu de șefi care să dea indicații politice. Aveți nevoie de o colaborare a puterii centrale cu puterea locală, pentru a găsi surse de finanțare, pentru a aloca resurse acolo unde este cea mai mare nevoie, pentru a organiza alegeri libere și corecte. Vreau să vă promit că acest Executiv va trata cu respect absolut toți aleșii locali, indiferent de apartenența politică, pentru că nu contează din ce partid veniți DVS, dacă aveți calitatea de membru al unui partid sau nu, contează dacă vă faceți lucrul cu dedicație, corect, în interesul cetățeanului. Noi avem un obiectiv comun. Atunci când oamenii din localitățile în care lucrați DVS se vor simți bine, atunci când standardele de viață ale cetățenilor din toate localitățile vor fi mari, atunci și misiunea APC va fi îndeplinită."



Maia Sandu le-a dat asigurări aleșilor locali că banii vor fi alocați pe baza priorităților stabilite și după criteriul cost-beneficiu, în limita resurselor existente. „Vom începe procesul de descentralizare reală. Vom face totul pentru ca cuantumul bugetelor locale să crească. Vom deschide calea finanțărilor din partea partenerilor străini, să existe finanțare directă către APL. Vor rămâne și proiecte care vor fi coordonate la nivel central, dar vom promova metode și mecanisme de finanțare directă, astfel încât să reducem dependența APL de puterea centrală. Noi avem un plan destul de serios în programul de guvernare dedicat APC și suntem astăzi aici pentru a asculta și propunerile DVS, pentru că în următoarele zile Guvernul va aproba planul de acțiuni, care să sprijine implementarea programului Guvernului și este momentul potrivit să auzim din partea DVS propunerile care trebuie să se regăsească în acest plan de acțiuni."



Premierul a enumerat mai multe priorități ale noului Executiv, printre acestea fiind:



1. Implicarea reală și efectivă a APL în procesul decizional;



2. Depolitizarea sistemului de transferuri interbugetare și crearea unui mecanism de distribuire obiectivă a acestora și asigurarea independenței față de partidele de la guvernare;



3. Revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor publice destinate pentru finanțarea proiectelor investiționale prin stabilirea unor reguli clare;



4. Creșterea transparenței și implicarea în organele de supraveghere a fondurilor respective a reprezentanților APL și a societății civile, pe criterii de paritate. În special, premierul a făcut trimitere la următoarele fonduri: Fondul Rutier, Fondul Ecologic, Fondul de Eficiență energetică, Fondul de Dezvoltare Regională;



5. Prelungirea acțiunii Fondului de compensare pentru următorii ani, până la realizarea angajamentelor și măsurilor de consolidare a bazei fiscale locale;



6. Consolidarea veniturilor bugetelor locale prin asigurarea înregistrării și evaluării masive a bunurilor imobile în toate comunitățile locale din RM;



7. Revizuirea statutului impozitului pe venit al întreprinderilor, astfel încât acesta să rămână la APL de nivelul I;



8. Examinarea și soluționarea problemei impozitării filialelor reprezentanțelor care activează în localitățile urbane și rurale, altele decât locul aflării sediilor centrale, astfel încât impozitele și taxele achitate de acestea să rămână total sau parțial la APL de nivelul I;



9. Acordarea dreptului exclusiv pentru APL de a stabili rata impozitelor și taxelor locale, precum și de a acorda facilități și scutiri;



10. Diminuarea controlului excesiv, revizuirea sistemului actual de control în direcția reducerii numărului de organe de control, stabilirii unor termene și reguli clare de efectuare a tuturor controalelor;



11. Punerea în aplicare a unor surse permanente de venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparația și întreținerea drumurilor urbane și rurale, precum și delegarea către APL a atribuțiilor decizionale în acest domeniu;



12. Transferarea în proprietatea unităților administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor de interes local de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectivelor acvatice și resurselor naturale;



13. Asigurarea accesului liber și gratuit al APL la bazele de date în localitatea proprie, în special la sisteme informaționale, registre și altele, din domeniul înregistrării bunurilor imobile, infrastructurii tehnico-edilitare, în scopul asigurării unor planificări locale eficiente;



14. Lupta împotriva corupției și construirea statului de drept, astfel încât nimeni niciodată să nu poată folosi justiția împotriva APL.



Pentru a realiza cât mai multe din cele menționate, Executivul își propune să consolideze capacitățile subdiviziunilor responsabile din cadrul Cancelariei de Stat. „De asemenea, având în vedere că măsurile evidențiate trebuie să fie îndeplinite și de reprezentanții APL, vom face totul pentru ca să creștem capacitățile și la nivelul APL-urilor. Este în interesul Guvernului să avem o colaborare eficientă, sinceră și corectă cu APL, pentru că obiectivul nostru comun este bunăstarea cetățenilor. Toate aceste schimbări trebuie să redea APL, în primul rând, libertatea, pentru că o lecție pe care o putem învăța din perioada fostului regim este că putem progresa, putem merge înainte doar dacă suntem liberi. De noi, reprezentanții administrației sau de aleșii poporului depinde cum menținem această libertate. Data viitoare, când cineva va primi o indicație ilegală, sau un ordin abuziv, trebuie să-l respingă ferm, căci micile cedări conduc la mari compromisuri în timp, iar regimul corupt și autoritar nu s-a construit peste noapte. Data viitoare, nu mai putem permite unui asemenea regim să se instaureze în țara noastră. Partidele se vor perinda la putere, politicienii vor veni și vor pleca, însă DVS puteți sta la paza democrației și a rezistenței în comunitățile pe care le reprezentați. Și dacă veți avea în fața DVS decizii dificile de luat, gândiți-vă la oamenii care v-au ales. Veți înțelege că singura decizie corectă este cea care pune interesul omului pe primul loc," a punctat premierul Maia Sandu.



Serviciul de Comunicare al CALM