Svetlana Mitrofan, președintele Rețelei Secretarilor din cadrul CALM: „Se crede că secretarii Consiliilor locale sunt nemuritori, dar ei sunt oameni și aleg să plece”

26 Iunie 2019 — În cadrul întrevederii cu autoritățile centrale din 21 iunie curent, Svetlana Mitrofan, secretarul Consiliului local din Grozești, Nisporeni, președintele Rețelei Secretarilor din cadrul CALM a vorbit despre rolul acestei categorii de funcționari publici în buna funcționare a administrației publice locale.



„Funcționarii publici sunt temelia acestui stat. Administrația publică locală nu sunt doar primarii. Nu am văzut un primar performant fără un aparat performant și e bine că actualul Guvern a înțeles că cetățenii și-au pierdut aproape toată încrederea în structurile statului, iar noi încercăm să facem față acestei situații. Cu părere de rău nimeni nu a convocat până acum funcționarii publici, în special secretarii, pentru a-i întreba ce fac și dacă mai pot face ceva. În aprilie curent a fost creată Rețeaua Profesională a Secretarilor care deja s-a întrunit și are și o adresare către Guvern, pe care sunt sigură că Maia Sandu o va trata altfel decât Guvernul precedent.”



Svetlana Mitrofan a declarat că poziția actuală a secretarului este una ambiguă. „Noi ne zbatem între puterea legislativă locală și cea executivă. Acest fapt, spre regret, lasă loc pentru interpretări. Nu vreau să critic pe cineva și nici nu vreau să deschid prea multe paranteze. Voi spune doar că dacă la angajarea unui secretar sunt înaintate o mulțime de cerințe profesionale, în cazul aleșilor locali funcționează doar principiul constituțional al dreptului de a fi ales. Dacă orice funcționar public este obligat să respecte codul de conduită aprobat de către Guvern, astăzi nu există nicio prevedere specifică pentru conduita aleșilor locali. Spun toate acestea nu pentru a marginaliza pe cineva, dar vreau să se înțeleagă că în realitatea unei migrații masive, în sate avem ceea ce avem. Vreau să chem partidele politice care vor desemna candidații în alegerile locale din 2019 să țină cont de cerințele timpurilor în care trăim, desigur dacă își doresc schimbarea la față a RM. Este greu de înțeles astăzi situația pe care o au secretarii, greu înțeleg unii aleși locali că secretarul Consiliului este al Consiliului și nu al consilierilor pentru care trebuie să muncești patru ani. Știți cu toții cât este de greu să lucrezi patru ani cu un Consiliul slab pregătit și rău intenționat. Am observat că Guvernul Maiei Sandu pune un accent deosebit pe transparența actului de guvernare, deziderat salutabil, dar vreau să întreb, poate știe cineva cum într-o administrație publică locală cu un primar, un secretar și trei funcționari publici să fie asigurată această transparență? De fapt, de transparență se ocupă doar secretarul. Atunci când veți reevalua hotărârile și legile aprobate anterior, dar și pe cele ulterioare, vă rog să atrageți atenția că mai în toate secretarii sunt nominalizați în calitate de responsabili. Paradoxul este însă că în art. 29, primarii nu au atribuția de a delega responsabilități secretarilor, în schimb secretarii au obligația de a îndeplini niște atribuții delegate, se zice că ilegal. În 90% din dispozițiile primarilor, responsabili de toate cele sunt secretarii. Se crede că secretarii sunt nemuritori, dar ei sunt oameni și aleg să plece. Am convingerea că astăzi secretarii au fost auziți și ne facem speranțe că va fi și bine.”



Serviciul de Comunicare al CALM