Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir: „Republica Moldova nu este doar Chișinăul. RM suntem noi – satele, comunele și orașele, este tot ce ne face mândri să ne simțim acasă, lângă părinți, frați și surori"

26 Iunie 2019 — La întrevederea aleșilor locali cu noul Guvern al Republicii Moldova, Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir a vorbit despre satele mici și experiențele țărilor cu democrații locale avansate.



„Veșnicia s-a născut la sat, așa spunea Lucian Blaga, eu cred că nu doar veșnicia, dar și însuși timpul, libertatea și umanitatea. Acolo timpul trece greu, încet, nimeni nu se grăbește, viața se scurge lin, se profită din plin de fiecare clipă. Oamenii sunt mai prietenoși, mai buni la suflet, ei judecă altfel lucrurile, respectând obiceiurile noastre străvechi și tradițiile, punând pe primul loc omul și apoi pământul. Colegul nostru din România Emil Drăghici a spus că oamenii nu sunt cifre și satele nu sunt sume. Unde este granița dintre un sat mare și un sat mic? Care este exact numărul de populație care să ne indice dacă suntem într-un sat mai mare sau mai mic? Pe parcursul anilor, grație CALM-ului am avut ocazia să mergem în diferite țări de unde am preluat foarte multă experiență. După reforma teritorial administrativă care a avut loc în Letonia acum circa 20 de ani, fostele raioane sovietice au devenit primării și astăzi au vreo 20-30 de primării. Din spusele colegilor din Țările Baltice, acest exemplu nu este unul relevant, deoarece serviciile sunt îndepărtate de cetățean, distanțele fiind mari până la aceste servicii. Cetățeanul trebuie să piardă timp, bani, resurse pentru a soluționa o mică problemă. La celălalt pol aș pune experiența Franței. Sistemul administrativ francez nu este tocmai cel mai bun, dar ei au 36 000 de primării. Sunt comune cu 360 de oameni, e adevărat că serviciile sunt desconcentrate către primăriile mai mari, dar acest sistem funcționează extraordinar. Un bun exemplu este în România. Satele din împrejurimi, legate istoric se unesc în comune, lucru care este aplicat și la noi. De obicei, reședința comunei se află într-un sat mai mare, cu o populație mai mare. RM se deosebește de alte țări civilizate mai ales prin sistemul administrativ sovietic, este vorba de raioane. Reprezentanții Consiliilor raionale sunt activi doar în campaniile electorale. „Pentru întreținerea Consiliului raional din Cantemir se cheltuie circa 19 milioane de lei. Suntem 27 de primării. Chiar dacă s-ar împărți acești bani per capita, vă imaginați câte lucruri am putea face? Nu facem nimic de capul nostru, ci în bază legală, împreună cu Consiliul local. Distribuim banii conform necesităților din sat. Pentru mulți experți care mai sunt pe la Parlament, Guvern și umblă în fiecare seară pe la televiziuni, noțiunea de RM este acolo unde se întoarce troleibuzul nr. 9 și nr. 24. Țara e altceva, nu e ce spun ei la televizor. Soluții ar fi foarte multe dacă Guvernul ar fi mai aproape de CALM și s-ar sfătui cu APL de nivelul I și nu cu tot felul de experți, analiști care fac tot felul de strategii, cheltuiesc sume colosale de bani și nimănui nu trebuie aceste tone de hârtie. Această adunare nu ne permite să facem o amplă radiografie a situației de la sate, timpul este limitat, dar dacă sunteți deschiși, neapărat vom veni cu expertiză, bazată pe practică și argumentată economic, pentru salvarea satelor noastre care, de fapt și sunt Moldova, pentru că Moldova nu este doar Chișinăul. Moldova suntem noi – satele, comunele și orașele, este tot ce ne face mândri să ne simțim acasă, lângă părinți, frați și surori."



Serviciul de Comunicare al CALM