Primarul din Republica Moldova Violeta Crudu a participat în calitate de reprezentant al Consiliului Europei la monitorizarea alegerilor locale repetate din Turcia!

4 Iulie 2019 — Primarul de Cruzești, municipiul Chișinău Violeta Crudu a participat alături de alți reprezentanți ai Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliul Europei la procesul de monitorizare a alegerilor locale repetate ce au avut loc la 23 iunie în Istanbul, Turcia.



Alegerile pentru primăria metropolei turce s-au repetat după ce formaţiunea de guvernământ, Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), a contestat victoria candidatului opoziției Ekrem Imamoglu la scrutinul din 31 martie, care a fost în cele din urmă anulat de autoritatea electorală. AKP şi predecesorii acestuia au deţinut primăria Istanbulului timp de 25 de ani, iar înfrângerea este apreciată ca o lovitură pentru preşedintele Erdogan, şi el fost primar al oraşului.



Violeta Crudu a declarat pentru calm.md că în cazul alegerilor repetate prezența la urne a cetățenilor cu drept de vot a fost impresionantă. „Au participat circa 85% din alegători, turcii sunt foarte conștiincioși, alegerile durează de la ora 8.00 până la ora 17.00. Fiecare secție de votare nu are mai mult de 350 de alegători, acestea sunt organizate, de obicei, în incinta școlilor, într-o instituție de învățământ fiind circa 14-15 secțiilor de votare."



Din partea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei au fost șase echipe, fiind repartizate în șase sectoare mari ale Istanbulului. „Pe parcursul zilei de 23 iunie am mers la diferite secții de votare și am monitorizat acest proces, inclusiv am urmărit cum se numără voturile. Am fost surprinsă să văd că acest proces este transparent, iar în momentul când se închid secțiile de votare oricine poate urmări cum sunt numărate voturile."



Reprezentanții Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei au avut autorizație din partea Comisiei Electorale Centrale din Turcia. „Înainte de scrutin ne-am întâlnit cu candidatul opoziției Ekrem Imamoglu. Candidatul puterii nu a găsit timp pentru noi. De asemenea, am avut o întrevedere cu reprezentanții CEC." Violeta Crudu a afirmat că la două dintre echipele Consiliului Europei, care au monitorizat procesul în partea asiatică a Istanbulului, le-a fost limitat accesul în incinta secțiilor de votare. „Pentru celelalte patru echipe a fost ușor să explicăm cine suntem și care este scopul nostru. Turcia este membru al Consiliului Europei și pentru ei era interesant să afle de la noi că monitorizarea proceselor electorale în țările-membre este un proces firesc."



Serviciul de Comunicare al CALM