Vera Buga, primar de Cornești, Ungheni: „Unii încă nu au conștientizat că ceea ce se face este pentru cetățeni, nu pentru primărie"

15 Iulie 2019 — Vera Buga, primarul orașului Cornești, Ungheni afirmă că în cei patru ani de mandat a reușit să aducă în localitate mai multe proiecte în valoare de 10 de milioane de lei. Care sunt satisfacțiile, dar și regretele unui ales local aflăm din interviul pentru calm.md.



Pe durata acestui mandat ați început implementarea unui proiect grandios – cel privind construcția rețelei de apeduct și canalizare..



Vera Buga: De 20 de ani acest proiect tehnic stătea pe rafturile primăriei și nimeni nu reușiseră să găsească resursele necesare. Pe durata celor 4 ani de mandat am reușit implementarea a 17 milioane de lei. Pe lângă aceasta, am avut un proiect susținut de IFAD, în valoare de 1,5 milioane, bani care ne-au permis ca și cazangeria grădiniței să funcționeze pe bază de peleți. De asemenea, datorită suportului polonezilor am construit stadionul din centrul localității. Am lucrat și cu fondul de granturi mici, iar recent am construit parcul „Aleea tineretului", suma investită fiind de circa 200 mii de lei.



Vine tineretul să-și petreacă timpul pe această alee?



Vera Buga: Vine, dar, din păcate, avem și din cei care strică ceea ce s-a construit. A doua zi după ce am instalat pilonii am găsit unul distrus. Am impresia că unii încă nu au conștientizat faptul că ceea ce se face este pentru cetățeni, nu pentru primărie sau altcineva.



Unde se învață că ceea ce se construiește trebuie păstrat? Acasă sau la școală?



Vera Buga: Dacă nu sunt cei șapte ani de acasă, școala nu reușește să facă mari schimbări.



Care sunt satisfacțiile unui primar?



Vera Buga: Mulțumirea oamenilor. Totuși, implementând proiectul pentru asigurarea cu apă și canalizare am observat că sunt mai multe reproșuri decât recunoștință. Înțeleg că toate drumurile au de suferit de pe urma acestui proiect. Am tras nădejde la „Drumuri Bune II", dar am înțeles că s-a amânat implementarea acestui program. Al patrulea an primim bani în bugetul local din Fondul Rutier. Avem 3 mii de locuitori și primim circa 300 de mii de lei, câte o mie de lei pentru fiecare cetățean. Această sumă nu ne ajută foarte mult deoarece drumurile locale sunt în stare deplorabilă.



Ce vă motivează să candidați pentru următorul mandat?



Vera Buga: Îmi doresc să finalizez implementarea proiectului privind asigurarea orașului Cornești cu apeduct și canalizare.



Vă mulțumim!