Femeile primar din cadrul CALM redescoperă satele Republicii Moldova!

15 Iulie 2019 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat pentru femeile primar o vizită de studiu în Giurgiulești, Cahul. În cadrul evenimentului cu genericul „Consolidarea potențialului de conducere al femeilor din administrația publică locală. Modele de bune practici", cele 35 de femei primar au avut posibilitatea să însușească bune practici implementate de colega lor Tatiana Gălățeanu, să facă schimb de experiențe, să se convingă că orice localitate care are venituri proprii, dar și un ales local cu viziuni, poate să se dezvolte și să ofere condițiile necesare de trai locuitorilor săi. Femeile primar au văzut o localitate cu o dezvoltare strategică, cu infrastructură economică, au vizitat primăria, grădinița, liceul și Casa de Cultură din localitate, în toate aceste instituții fiind create condiții optime de activitate. Deși școala nu este în gestiunea primăriei, APL susține financiar instituția, iar clasa de robotică, cea cu mașini de cusut, alte condiții create fac ca elevii din Giurgiulești să se întoarcă cu rezultate de la olimpiadele raionale, dar și cele naționale. Un alt popas făcut de femeile primar a fost în „Parcul generațiilor" – un centru cultural artistic și de distracții pentru locuitorii de toate vârstele din Giurgiulești și oaspeții localității.



Larisa Voloh, președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM, primar de Palanca, Ștefan Vodă a fost de părere că inițiativa CALM „Descoperim împreună satele Moldovei" este una nespus de utilă. „E frumos să învățăm una de la alta, să vedem ce avem mai bun, iar practicile bune să le implementăm în localitățile noastre. Faptul că suntem la sfârșit de mandat și înaintea unei noi campanii electorale nu trebuie să fie o piedică în a învăța și mai multe." Larisa Voloh s-a arătat convinsă de faptul că foarte multe femei prezente în cadrul vizitei de studiu se vor regăsi în următorul mandat de ales local. „Mulțumesc CALM-ului pentru oportunitățile pe care le-am avut în acești ani de a ne cunoaște, de a face aceste vizite de studiu, de a crește din punct de vedere profesional, pentru că trebuie să facem față lucrurilor, să nu dezamăgim cetățenii, dar nici partenerii străini cu care implementăm proiecte, iar aceste instruiri sunt de mare valoare pentru noi."



Rodica Rusu, primar al localității Telița, raionul Anenii Noi a afirmat că în Giurgiulești ne-am convins încă o dată că pentru o dezvoltare planificată e nevoie de o bază economică făcută în baza studierii pieței. „Doar contractând specialiști putem să determinăm oportunitățile pe care le are fiecare localitate. Noi nu avem aceste capacități la nivel local, dar sunt instituții de dezvoltare locală, experți care ne pot ajuta la elaborarea unor documente de strategie de dezvoltare pe termen scurt și mediu, iar aceste strategii vor sta la baza aplicațiilor pentru fondurile internaționale. Este strict necesar să avem o dezvoltare mult mai complexă în dezvoltarea localităților, iar la Giurgiulești am văzut că există un plan urbanistic, de strategie economică, au o zonă economică liberă care le asigură o dezvoltare sigură."



Ioana Răcilă, primarul comunei Beștemac, raionul Leova a menționat că schimbul de experiență între primari este întotdeauna binevenit. „Știind că colega noastră de la Giurgiulești are rezultate bune am venit pentru a prelua unele idei și pentru a le implementa în localitatea mea. Am avut ocazia în cadrul unor proiecte, dar și datorită CALM-ului să merg peste hotare, am vizitat și primării de la nordul și sudul Republicii Moldova și nu pot să spun că primarii de la noi lucrează mai rău decât cei de peste hotare."



Gazda evenimentului, primarul de Giurgiulești Tatiana Gălățeanu le-a prezentat colegelor sale obiectivele strategice ale localității, menționând că există o conlucrare bună între APL și agenții economici. „Portul, dar și cele două vămi cu Ucraina și România ne oferă posibilități de dezvoltare." Totodată, potrivit Tatianei Gălățeanu, nu este suficient să avem fondurile necesare, trebuie să avem viziuni și să muncim pentru ca să ne simțim ca în Europa. De asemenea, potrivit primarului de Giurgiulești, rezultatele depind și de responsabilitatea și implicarea cetățeanului, dar și de cât de mult ține fiecare la baștina sa.



Femeile primar au întreprins o vizită la Portul Internațional Liber Giurgiulești și au avut ocazia să vadă locul unde Dunărea îmbrățișează Prutul.



Serviciul de Comunicare al CALM