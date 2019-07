Vizualizări: 35

PROBLEME ACTUALE ALE APL ÎN VIZORUL CALM! EXPERIENȚE POZITIVE ALE APL ÎN INTERESUL COMUNITĂȚILOR!

16 Iulie 2019 — În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM" ce a fost transmisă sâmbătă, 13 iulie, de la ora 10.00, la postul de radio Eco FM și duminică, 14 iulie, de la ora 14.10, la postul de radio Jurnal FM am încercat să aflăm de la deputatul Lilian Carp de ce este nevoie de identificarea unor soluții legislative ce ar exclude factorul politic la stabilirea datei alegerilor locale.

Despre situația precară în domeniul salarizării și necesitatea identificării unor măsuri urgente ce ar exclude toate riscurile am vorbit cu expertul CALM Viorel Girbu.

Cum au decurs alegerile locale repetate în Istanbul, Turcia a urmărit Violeta Crudu, primar de Cruzești, municipiul Chișinău, iar cu Valentina Casian, vicepreședinte al CALM, primarul municipiului Chișinău am dezbătut subiectele abordate în cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

La final, vă prezentăm un reportaj realizat la Colibași, Cahul, acolo unde ne-am convins că prin unirea eforturilor se pot realiza lucruri importante, dar și că primarul poate fi un exemplu pentru oamenii din comunitate, dovadă fiind că unii colibășeni, fiind inspirați de rezultatele alesului lor local Ion Dolganiuc, au ales să devină pompieri voluntari. Vă mulțumim pentru că alegeți să fiți „La Înălțime cu CALM"!



Emisiunea poate fi accesată la următorul link: http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=5393