Ioana Răcilă, primar de Beștemac, Leova: „Schimbările se produc dacă ai dorință și capacități!"

16 Iulie 2019 — Ioana Răcilă, este primar în comuna Beștemac, Leova la al treilea mandat. A reușit să convingă consătenii că este importantă contribuția lor la implementarea proiectelor. Consideră că bunele practici le putem prelua mai curând de acasă, decât de peste hotare.



Ați lăsat pentru o zi preocupările pe care le aveți la primărie și ați mers într-o vizită de studiu la Giurgiulești...



Ioana Răcilă: Cred că este important schimbul de experiență pe care trebuie să-l facem între noi primarii. Am mers cu scopul de a prelua unele idei frumoase și de a le implementa în localitatea mea.



Unii cred că trebuie să preluăm aceste practici din țările dezvoltate, că de acasă nu prea am avea ce să învățăm...



Ioana Răcilă: În cadrul unor proiecte, dar și împreună cu CALM-ul am avut ocazia să merg peste hotare. Totodată, am avut ocazia să vizitez și primării din alte raioane ale Republicii Moldova și nu pot să zic că primarii de la noi lucrează mai rău decât cei de peste hotare. Acolo sunt alte realități decât cele de la noi.



Unii oameni susțin că lucrurile nu se schimbă în RM și din acest motiv pleacă. Totuși, în cadrul multor comunități locale se observă aceste schimbări.



Ioana Răcilă: Nu cred că lucrurile nu se schimbă. Am fost la Giugiulești acum șapte ani și realitățile erau altele decât cele de astăzi. Aspectul satului s-a schimbat, sunt vizibile realizările. În multe alte sate sunt schimbări, sigur că depinde foarte mult și de stăpânul care este în comunitate, dacă este dorința de a face aceste schimbări, dacă sunt cunoștințele necesare pentru a scrie proiecte și a atrage investiții. Cu bugetele noastre de la sate într-adevăr este greu să realizezi ceva. Eu, de exemplu, am format cândva o asociație obștească și cu ajutorul acesteia, dar și a populației din sat am reușit să aducem investiții mari în localitate. Am reușit să aprovizionăm satul cu apă, fiind vorba de o investiție de peste 2 milioane de lei acordată de Banca Mondială, am iluminat satul, am reparat gimnaziul cu ajutorul Fondului de Investiții etc. Dacă ai dorință, capacități și reușești să atragi investiții schimbările se produc, iar oamenii le observă.



În cadrul acestor proiecte este nevoie și de contribuția cetățenilor. Zilele trecute am văzut un reportaj realizat într-un sat unde oamenii refuzau să participe la realizarea proiectului...



Ioana Răcilă: Era vorba despre aprovizionarea cu apă și m-am mirat deoarece în satul nostru oamenii nu au fost împotrivă. Proiectul nostru de 2 milioane 843 de mii de lei presupunea contribuția cetățenilor din localitate. La populația de peste o mie de locuitori contribuția comunității constituia peste 400 mii de lei. Primăria a venit cu peste o sută mii de lei, în rest au contribuit oamenii, cu 1400 de lei de la fiecare gospodărie.



Probabil, primarul ar trebui înainte de implementarea fiecărui proiect să explice oamenilor ce scop se urmărește..



Ioana Răcilă: Orice finanțator cere și contribuția cetățenilor. În cazul colaborării noastre cu FISM, de asemenea, a fost nevoie de contribuția satului. Vreau să vă spun că am explicat oamenilor de ce este nevoie de acea investiție și au participat cu sume de bani și oamenii în vârstă, care nici nu aveau copii la școală.



De ce este nevoie de această contribuție a cetățenilor, pentru că finanțatorii mari ar putea să acopere și această sumă?



Ioana Răcilă: Dacă pune și omul umărul înțelege mai bine prețul lucrului care s-a făcut și atunci proiectul implementat are o durabilitate mai mare, nu se distruge, nu este lăsat în voia sorții deoarece el contribuie cu bănuțul lui care este din munca lui. De asemenea, este o mândrie pentru el că a contribuit, dar și o responsabilitate.



Nu există o facultate unde se învață meseria de primar. Ce calități trebuie să aibă un om ca să poată deveni un bun primar?



Ioana Răcilă: Trebuie să poată avea o comunicare bună cu cetățenii, să-i poată înțelege, să-i asculte și să încerce să-i ajute, să găsească soluții la problemele cu care aceștia se confruntă. Într-un sat mic, unde marea majoritate a tineretului a plecat și au rămas doar cei bătrâni, sunt foarte multe probleme și trebuie să găsești soluții pentru toți.



Urmează al patrulea mandat de primar?



Ioana Răcilă: Cu siguranță. Mă pregătesc, am câteva proiecte începute în sat, la noi nu s-au făcut măsurările masive, oamenii sunt în vârstă și vor să transmită casa, lotul de pe lângă casă copiilor, nepoților lor dar nu au documentația necesară. Am început măsurările masive, gazificarea satului, mai avem de reparat drumuri și mi-am luat angajamentul să candidez pentru al patrulea mandat în speranța că voi mai face lucruri bune împreună cu comunitatea și pentru comunitate.



Vă mulțumim!