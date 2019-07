Vizualizări: 41

Rodica Rusu, primarul localității Telița, Anenii Noi: „Guvernul trebuie să aibă o viziune de dezvoltare locală"

16 Iulie 2019 — Care sunt soluțiile pentru ca toate satele noastre să arate ca Giurgiuleștiul -localitatea care a reușit să se dezvolte datorită veniturilor proprii și a viziunilor managerului acestei comunități? La această întrebare ne-a răspuns Rodica Rusu, primarul de Telița, Anenii Noi care, împreună cu alte membre ale Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM, a întreprins recent o vizită de studiu în această localitate de la sudul Republicii Moldova.



Ce v-a impresionat la Giurgiulești?



Rodica Rusu: Am văzut o localitate cu o dezvoltare strategică, este una dintre puținele din RM cu buget propriu, cu o infrastructură economică, ceea ce este foarte important. Ne-am convins încă o dată că pentru o dezvoltare planificată e nevoie să avem o bază economică, astfel încât să ne ambiționăm să gândim planuri strategice de dezvoltare economică a localităților. Da, este bine când avem mici granturi, când avem acces la fonduri de dezvoltare națională, dar este nevoie să dispunem și de o bază economică, iar la Giurgiulești aceasta există.



Cum creăm bazele economice în localitățile în care acestea lipsesc?



Rodica Rusu: Prin studiu de fezabilitate și prin analiza pieței. Doar contractând specialiști putem să determinăm oportunitățile pe care le are fiecare localitate, fie că este vorba de turism, meșteri populari, industrii creative etc. Fiecare localitate are perspectivă economică, ea însă trebuie neapărat identificată. La nivel local nu cred că avem aceste capacități, dar sunt instituții de dezvoltare locală, sunt experți care ne pot ajuta la elaborarea unor documente –strategii de dezvoltare pentru termen scurt și mediu. Aceste strategii ar pute fi luate ca bază la aplicarea pentru obținerea fondurilor internaționale. Este stric necesar să avem o viziune mult mai complexă în dezvoltarea localităților, iar ceea ce am văzut la Giurgiulești este că satul dispune de un plan urbanistic de dezvoltare, de strategie economică, au o zonă economică liberă care le asigură o dezvoltare sigură. Dna primar și echipa ei sunt de toată lauda pentru că lucrează pe domeniul ecologie, al educației etc, am văzut că elevii din clasa viitorului gândesc progresiv, merg la competiții internaționale de robotică, deci localitățile rurale au și ele capacitate umană, iar copii deștepți și talentați sunt puși în valoare.



De ce întârziem atât de mult cu elaborarea și implementarea acestor strategii?



Rodica Rusu: Din lipsă de fonduri, de programe naționale care ne-ar ajuta. Localitățile noastre nu dispun încă de baza economică. Poate ar trebui să preluăm practica Țărilor Baltice, a Poloniei care a gândit o structură foarte bine pusă la punct, de sus în jos, privind atragerea fondurilor europene. Ei au pregătit acești specialiști la nivel național, i-au instruit cum să aplice la un program internațional. E necesar să învățăm engleza, să știm cum să completăm aceste formulare, iar instituțiile statului responsabile de proiecte să lucreze pentru sate. Nu este normal să merg la Institutul de Proiectare Urbanistică din Chișinău și să mi se ceară 400 mii de lei pentru elaborarea unei strategii. Întrebarea mea este de ce Guvernul ar avea nevoie de aceste instituții dacă acestea nu lucrează în susținerea localităților noastre, a autorităților locale care, de asemenea, sunt exponenții statului? Guvernul trebuie să aibă o viziune de dezvoltare locală foarte bine-gândită și cu acoperire financiară. Avem multe programe, dar ele nu au acoperire financiară. Noi avem viziuni, dorim să schimbăm lucrurile, dar avem nevoie de suport.



Avem capital uman în localitățile Republicii Moldova care ar putea implementa aceste strategii?



Rodica Rusu: Nici România nu are capital uman în fiecare localitate, dar sunt marile urbe unde acesta există și poate fi folosit și în beneficiul localităților mici. Nici nu este necesar ca fiecare localitate să aibă un strateg de dezvoltare, dar există aceste instituții ale statului care ar putea lucra pentru noi. Practica țărilor europene care au avut o asemenea abordare a arătat că rezultatele vin în doi-trei ani. Noi încă nu avem această pregătire, dar este de obligația Cancelariei de Stat a altor structuri ale statului să ne ajute la acest capitol. Poate nu este necesar să ne verifice fiecare mișcare, poate e nevoie de o abordare mult mai constructivă și mult mai strategică. Noi trebuie să preluăm experiențele valoroase și să schimbăm abordarea.



Vă mulțumim!