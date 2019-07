Vizualizări: 30

Tamara Josan, primar de Roșcani, Strășeni: „Și cu bani puțini poți obține rezultate!”

18 Iulie 2019 — Tamara Josan este primar la primul mandat în satul Roșcani, raionul Strășeni. Consideră că și cu puține resurse poți realiza lucruri frumoase pentru comunitate, iar dacă cetățenii se implică rezultatele sunt mult mai vizibile și apreciate.



Ce v-a motivat să candidați pentru funcția de ales local?



Tamara Josan: Dorința de a contribui la dezvoltarea locală și la promovarea imaginii satului. Mi-am propus să creez condiții pentru ca oamenii să nu dorească să părăsească satul.



E posibil să reușești în patru ani să produci asemenea schimbări?



Tamara Josan: Am reușit multe în acest mandat. Am construit apeductul, am iluminat 7 din cei 11 de km de drum, am reparat drumuri, iar acum suntem la etapa când punctul medical din localitate va avea un sediu mai spațios și mai bun.



Unii colegi de-ai DVS susțin că e greu să faci multe schimbări cu puține resurse financiare...



Tamara Josan: Într-adevăr, e foarte greu să realizezi niște obiective majore, dar poți și cu bani puțini să ai rezultate. Totodată, Guvernul m-a susținut cu 1, 3 milioane de lei pentru a repara Casa de Cultură. Fără acești bani din bugetul de stat nu aș fi putut realiza acest obiectiv.



Oamenii observă aceste schimbări?



Tamara Josan: Oamenii văd aceste schimbări, mai ales că împreună cu ei am realizat unele proiecte, dar au așteptări mult mai mari. Sunt mulțumită că las urme frumoase în urma mea. Avem succes la capitolul salubrizare, am amenajat un teren de joacă pentru copii și un teren de odihnă pentru toată lumea din sat, rezultate sunt mai multe.



Înainte de a deveni primar ați fost director de școală, în ce domeniu v-ați dori să activați în următoarea perioadă?



Tamara Josan: Vreau să mă dedic copiilor și nepoților mei, deoarece familia este ceea ce avem mai scump. Sper să vină în fruntea satului, atât la școală, dar și la primărie fete tinere din sat, pe care să le susțin și care să aibă rezultate.



Vorbiți doar de fete, să înțelegem că bărbații nu sunt la fel de buni?



Tamara Josanu: Băieți tineri nu prea avem în localitate, iar bărbații care au candidat până acum nu au fost aleși de către cetățeni.



Vă mulțumim!