Vizualizări: 35

Larisa Tomșa, primarul de Cneazevca, Leova: „Când am devenit membri ai CALM mi-am dat seama cât de bine este când cineva pune umărul pentru a te ajuta"

18 Iulie 2019 — Larisa Tomșa este primar la al doilea mandat în comuna Cneazevca, raionul Leova. Consideră că a reușit să scoată localitatea din anonimat, dar și să îmbunătățească condițiile de trai pentru consăteni. Care sunt reușitele, dar și aspirațiile primarului Larisa Tomșa aflăm din interviul pentru calm.md.



Ce părere aveți despre CALM?



Larisa Tomșa: Le sunt foarte recunoscătoare. În 2013, atunci când Cneazevca a devenit membră a acestei organizații, mi-am dat seama cât de bine este când cineva nu te lovește în spate, dar pune umărul pentru a te ajuta, să obții răspunsuri la întrebările care te frământă, ești invitat să participi în cadrul vizitelor de studiu rezultative, ești încurajat că vei reuși.



Cea mai recentă vizită de studiu ați avut-o la Giurgiulești...



Larisa Tomșa: Se simte că este gospodar în localitate, că este respectat alesul local, dar și că primarul iubește cetățenii. Tatiana Gălățeanu va rămâne pentru totdeauna primarul acestei localități, deoarece cele mai multe rezultate înregistrate aici sunt meritul doamnei.



Sunteți la finele celui de-al doilea mandat...



Larisa Tomșa: Sper să rămână în memoria oamenilor un mandat cu reușite, așa cum a fost și primul. Vreau să ne mândrim cu satul nostru, cu cetățenii și, de ce nu, cu primarul.



Care sunt cele mai importante realizări ale DVS în aceste două mandate?



Larisa Tomșa: Cred că am reușit să scot Cneazevca din anonimat, mulți nu știau că există un asemenea sat. Pot să afirm că astăzi avem străzi curate, amenajate, în curțile blocurilor de locuit sunt bănci, locuri de joacă pentru copii. Gunoiștile neautorizate au dispărut, cetățenii au învățat să colecteze gunoiul și să-l ducă acolo unde îi este locul. Un rezultat de care sunt mândră este proiectul de construcție a canalizării și apeductului, ceea ce nu fiecare localitate are, fiecare gospodărie a fost deja conectată. Consider că dacă sunt condiții va fi și sănătate.



Care ar fi principala problemă în Cneazevca?



Larisa Tomșa: Gazificarea este un obiectiv ce a fost pus în sarcina primăriilor. Nu cred că este o abordare corectă, aceasta trebuie să fie o preocupare a statului. Primarul nu poate fi și constructor, și arhitect, și manager. Conectarea la gaz trebuie asigurată de stat deoarece este un proiect costisitor, iar primăriile nu au asemenea venituri și pentru cetățeni contribuția este usturătoare.



Vă mai doriți un mandat de primar?



Larisa Tomșa: Nu pot să răspund la această întrebare deoarece încă nu am abordat acest subiect în familie. Din păcate, primarul este hamalul satului și nu reușește să fie soră, fiică sau soție, iar eu îmi doresc ca cei dragi să se bucure de prezența mea în viața lor.



Vă mulțumim!