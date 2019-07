Vizualizări: 33

Aleșii locali contribuie la promovarea turismului și a locurilor pitorești!

22 Iulie 2019 — Mai multe primării din raioanele Ungheni, Fălești și Sângerei și-au unit eforturile pentru a organiza a cincea ediție a sărbătorii câmpenești „În ospeție la Movila Măgura". Organizatorii speră astfel să promoveze turismul rural, tradițiile strămoșești, locurile pitorești, dar și meșterii populari din această zonă a Republicii Moldova.



În acest an, sărbătoarea a avut loc la 14 iulie și a început cu o paradă a portului popular în jurul Movilei. Participanții s-au deplasat pe jos sau în căruțe împodobite cu prosoape și covoare țesute de gospodinele din părțile locului. La eveniment au evoluat mai multe formații folclorice și ansambluri de dansuri. Vizitatorii au avut posibilitatea să admire lucrările meșterilor populari expuse de către primăriile participante, dar și să guste din bucatele tradiționale.



Ion Rabacu, primarul comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni, care este inițiatorul acestei sărbători câmpenești a menționat că se dorește ca oamenii să mai iasă din sat, să vină la Movilă, să admire peisajele. „Ne dorim să promovăm tradiţiile, dar și modul sănătos de viaţă. Aceasta este Movila Măgura, Movila tuturor, care ne reprezintă, îi invităm pe cei care încă nu au văzut-o să ne viziteze".



Maria Galiț, primarul comunei Sărata Veche, Fălești a afirmat că de la an la an, numărul vizitatorilor festivalului este în creștere. „Fiecare ediție are un anumit generic. Anul trecut am promovat agenții economici, anul acesta am dorit să scoatem în evidență portul popular. De asemenea, ne-am propus să reînviem tradițiile și obiceiurile din zona noastră".



Sergiu Bodrug, primar al satului Măgurele, Ungheni a afirmat că se dorește realizarea unui complex turistic, dar și consolidarea tuturor forțelor din regiune pentru a dezvolta turismul.



Movila Măgurii se află la intersecția raioanelor Ungheni, Fălești și Sângerei, la o altitudine de 387,6 metri. Strămoşii i-au dat denumirea Măgura, ceea ce înseamnă deal mare, izolat. Legenda spune că turcii au ascuns în interiorul movilei comori valoroase. Curios este faptul că în anii '60 – '80 în vârful Măgurii se afla o piramidă, care a fost apoi înlocuită cu o cruce de piatră. De pe vârful Movilei Măgura poate fi admirată o priveliște uluitor de frumoasă.



Organizatorii evenimentului au fost primăriile Sărata Veche, Făleștii Noi, Pietrosu, Ciolacu Nou, Catranîc, Ișcalău, Bocani (raionul Fălești), Negurenii Vechi, Măgurele, Bursuceni, Florițcaia Nouă (raionul Ungheni), Coșcodeni și Chișcăreni (raionul Sângerei).



Serviciul de Comunicare al CALM