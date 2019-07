Vizualizări: 55

Deputatul Petru Frunze: „Vom acorda o autonomie mai mare APL pentru ca primarii să nu depindă de partidele politice de la guvernare"

25 Iulie 2019 — Deputatul Petru Frunze este unul dintre autorii inițiativei legislative ce prevede redirecționarea mai multor venituri către administrațiile publice locale. Ce presupune această intenție, discutată cu CALM la Parlament și Ministerul Finanțelor, aflăm din interviul pentru calm.md.



Sunteți unul dintre autorii inițiativei legislative ce are drept obiectiv creșterea veniturilor proprii ale autorităților locale...



Petru Frunze: Ne propunem să modificăm Legea privind finanțele publice locale, intenția noastră este să direcționăm o mare parte din impozitele care sunt achitate de cetățeni în bugetele administrației publice locale. De exemplu, ne propunem ca impozitul pe venit din salariu să fie defalcat la locul de domiciliu al cetățenilor și să nu fie de 75% pentru localitățile rurale, așa cum este în prezent, dar de 100%, adică cele 25% care sunt defalcate în bugetele Consiliilor raionale să rămână în localități. Totodată, avem intenția ca și impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător a persoanelor juridice, în proporție de 50%, să fie defalcat în bugetele APL. La ora actuală, practic nici un bănuț din acest impozit nu este defalcat, totul se centralizează. Ghidându-ne de descentralizarea finanțelor publice, vom acorda o autonomie mai mare APL, pentru ca primarii să nu mai fie nevoiți să depindă de partidele politice care sunt la guvernare. După aceste modificări, administrațiile publice locale vor avea posibilitatea să desfășoare diverse activități, să implementeze proiecte cu banii pe care îi vor avea în bugetele locale.



Care este poziția Ministerului Finanțelor?



Petru Frunze: A fost format un grup de lucru cu participarea reprezentanților CALM și ai Ministerului Finanțelor și se încearcă identificarea celor mai bune soluții. Ministerul Finanțelor are anumite rețineri deoarece anul acesta bugetul de stat are un deficit de peste 3 miliarde de lei. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor este deschis pentru identificarea unei formule pentru a defalca unele impozite în bugetele locale. Sunt convins că vor mai avea loc discuții și vom găsi o soluție pentru a oferi APL posibilitatea să încaseze o parte din impozitele pe veniturile cetățenilor. Înțelegem că această inițiativă a noastră ar afecta bugetul național, dar optăm pentru ca autoritățile locale să aibă posibilitatea să-și îndeplinească atribuțiile.



Care ar fi alte inițiative ce vizează descentralizarea, activitatea APL?



Petru Frunze: Chiar acum lucrez la un proiect de lege ce ar permite modificarea Codului Transportatorilor Auto, deoarece, în prezent, APL este ignorată în totalitate la capitolul transport de călători. Ne propunem ca legislația să prevadă ca la inițiativa APL să fie posibilă lansarea curselor de pasageri. La ora actuală, APL este doar un spectator și practic nu are nicio pârghie legală de a solicita deschiderea acestor curse. Pe de altă parte APL are cheltuieli generate de funcționalitatea transportului de pasageri, prin amenajarea de stații, iluminarea acestora, servicii de curățare a străzilor etc, dar nu poate interveni atunci când identifică problemele din acest domeniu. Noi ne dorim ca la inițiativa APL cursele de pasageri să poată fi scoase la concurs. Sunt unele firme care au pus monopolul pe toate cursele din țară, avem unități de transport de 40 de ani care sunt puse în funcțiune iar cetățenii sunt nevoiți să circule în condiții inumane și APL nu poate să schimbe nimic. Trebuie să înțelegem cu toții că nimeni nu cunoaște mai bine decât APL care sunt problemele în comunitățile locale, iată de ce ne dorim să le oferim mai multe pârghii.



Vă mulțumim!