Primarul orașului Căinari Maria Ghelan: „La CALM găsesc răspuns la întrebările care mă preocupă!"

30 Iulie 2019 — Maria Ghelan este primar al orașului Căinari. În perioada celor patru ani de mandat a reușit să implementeze mai multe proiecte, iar rezultatele sunt apreciate de către cetățeni și o motivează să-și continue activitatea.



Acum patru ani oraşul Căinari erau blocuri locative fără apă și gaz. S-au schimbat lucrurile între timp?



Maria Ghelan: Sunt patru blocuri locative cu 297 de apartamente în care locuiesc doar 75 de familii. Lipsea apa, gazul şi era uzat sistemul de canalizare în proporţie de 100%. La ora actuală se construiesc reţelele de gaze la blocurile cu 60 și cu 40 de apartamente, rămâne să identificăm soluții și în cazul blocului cu 107 apartamente. Deşi au rămas puţine familii în aceste blocuri, cetăţenii așteaptă să creăm condițiile necesare de trai. În ceea ce priveşte apeductul şi canalizarea, am depus proiectul la Agenţia Dezvoltare Regională, iar conform programului, proiectul nostru a fost evaluat cu punctajul maxim. Cu părere de rău, din cauza că s-a implicat politicul, nu a fost selectat oraşul Căinari, ci Căuşeni care, după punctajul obţinut era pe locul al patrulea. Proiectul este inclus în planul operaţional regional, suntem în aşteptarea obţinerii finanţării, cinci primării și opt localităţi suntem parte a acestui proiect ce prevede construcţia apeductului în oraşul Căinari în proporţie de 100%. În proiect este prevăzută şi crearea operatorului regional. Suntem în aşteptare, am scris scrisori tuturor instituţiilor centrale în speranţa că se va conştientiza necesitatea implementării acestuia. În Căinari este uzat apeductul în proporţie de circa 80% şi zilnic se înregistrează rupturi. Ultimul apeduct a fost construit în 1986, celălalt datează din 1968, astfel că construcția unuia nou este prima prioritate în oraşul Căinari.



Ce ne puteți spune despre veniturile bugetului local?



Maria Ghelan: Bugetul veniturilor proprii în oraşul Căinari este de un milion de lei, bani care ne ajut să achităm salariile şi să asigurăm întreţinerea instituţiilor publice. Mai avem un milion de lei din transferurile cu destinaţie generală pentru implementarea diverselor proiecte. În perioada mea de activitate am implementat proiecte mari, am reuşit să reparăm primăria oraşului Căinari. Acum schimbăm acoperişul la grădiniţa nr 1, la licitaţie au participat 21 de agenţi economici și astfel am redus suma cu 50%.



Ce vă aduce la CALM?



Maria Ghelan: Liniștea sufletească, înțelegerea, întrebările de ordin juridic, deoarece noi în teritoriu nu avem juriști. În statele de personal ale primăriei orașului Căinari avem 6 funcționari publici, inclusiv primarul. Dacă am avea un specialist pe scrierea de proiecte am reuși să aducem mai multe proiecte. Noi, angajații din primărie, nu avem zile de sărbători. Am participat zilele acestea la scrierea proiectelor pentru a participa în cadrul programelor „Migrație și Dezvoltare Locală", „Diaspora acasă reușește", „Comunitatea Mea". Am lucrat inclusiv sâmbăta și duminica, am inclus în activități și echipa. Am înțeles că programul „Diaspora acasă reușește" a fost stopat, deși noi am avut cheltuieli, am elaborat proiect de execuție tehnică, am strâns contribuția de la cetățeni, urmează doar să fie organizată licitația și să demareze lucrările. Cu părere de rău, se spune că acest proiect va fi anulat. Am venit la CALM pentru a pregăti o scrisoare către Guvern și sperăm ca această decizie să fie reexaminată.



Ce vă determină să continuați activitatea în acest domeniu?



Maria Ghelan: Cetățenii văd rezultatele activității mele de patru ani și ne solicită să nu lăsăm primăria. Lucrurile se schimbă, am reușit să contribuim la iluminarea a 16 km de străzi, orașul Căinari este gazificat acum în proporție de 100%. Am reușit construcția cazangeriei pe bază de biomasă și instalarea panourilor solare la grădinița nr 2. Am reuşit să-mi îndeplinesc programul de activitate, dar şi l-am depăşit. Sunt doar câteva dintre realizările ce mă motivează să nu renunț la această activitate.



Vă mulțumim!