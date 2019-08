Vizualizări: 104

Ana Moraru: „Să lăsăm primarii în pace și să ne privim în oglindă”

10 August 2019 — Se cunoaște că atunci când este ales un primar, cetățenii mai puțin țin cont de culoarea politică pe care o reprezintă candidatul. Dacă excludem cele câteva orașe mai mari, în restul cazurilor alegătorii acordă votul candidatului în care au cea mai mare încredere, celui care a demonstrat de-a lungul timpului că are integritate, că este o persoană respectabilă.

Cu toate acestea, în ultima perioadă se atestă o reanimare a atacurilor împotriva aleșilor locali. Aceștia sunt tratați ca niște escroci sau trădători. Avem impresia de deja vu..... Guvernările se schimă, iar cei care s-au folosit anterior pe deplin de resursa administrativă pentru a călca demnitatea aleșilor locali și autonomia locală în picioare, pentru a aduna cât mai mulți primari sub sigla lor, acum se văicăresc și dau lecții de moralitate. Pe de altă parte, sunt reprezentanți ai actualei puteri care aduc diverse învinuiri aleșilor locali, călcând în fond pe aceeași greblă, fără a-și da seama că unii dintre ei au contribuit la crearea acestei situații, inclusiv prin inacțiune. De aceea, atât unii, cât și alții, ar trebuie să se oprească, să mai reducă din pretențiile lor față de reprezentanții APL și să se uite în oglindă.

Sondajele de opinie ne arată că autoritățile locale continuă să se bucure de cea mai mare încredere din partea populației, după biserică. Oamenii își pun speranțele în cele sfinte și în aleșii lor locali, deoarece anume acestea sunt autoritățile care reușesc, în măsura posibilităților, să le îndreptățească încrederea. În ultimii doi ani am cunoscut foarte mulți aleși locali care muncesc cu abnegație pentru a aduce investiții în comunitățile lor. În condițiile lipsei cadrelor calificate la nivel local, primarii sunt nevoiți să devină specialiști în scriere de proiecte, juriști, contabili, șoferi sau chiar hamali. Pentru a nu-și dezamăgi comunitatea, mulți dintre ei vin la Chișinău pentru a se instrui, merg în deplasări în încercarea de a stabili parteneriate ce le vor aduce niște bănuți în localități. Sunt primari care, din lipsa finanțelor în bugetele locale, primesc delegațiile din alte țări cheltuind banii proprii. Sunt aleși locali care pentru ca copiii lor să aibă șansa să învețe la o facultate sunt nevoiți să crească animale, să cultive legume și fructe. Iar unii chiar își iau concedii și pleacă peste hotare să muncească... Acuzăm aleșii locali că-și schimbă des opțiunile politice. Dar oare ei sunt de vină de crearea unui sistem administrativ nefuncțional și practic totalitar, ce depopulează satele noastre și care concentrează toate resursele la centru și transformă primarii în cerșetori? Nu, primarii sunt cei care încearcă și, de multe ori, reușesc să reînvie speranța acolo unde se consideră că totul e pierdut. Oare mulți dintre cei care astăzi îi critică și acuză pe nedrept ar fi făcut față unor asemenea încercări? Fără bani, fără specialiști, fără justiție, fără legi clare și înconjurați de o haită flămândă de politicieni, procurori, judecători, controlori, nacialnici și afaceriști, cu interese foarte îndepărtate de ale oamenilor din satele și orașele noastre. Cum am fi procedat fiecare dintre noi în condițiile în care am avea niște angajamente asumate în fața cetățenilor și ar trebui să alegem între a face parte dintr-un partid și a reuși să avem niște rezultate în comunitate sau să acceptăm persecuțiile, excluzând șansa de a întreprinde ceva? Mai ales în situația când așa-numita „elită” și „floarea națiunii” se vindea și își vindea alegătorii și viitorul țării la „pachet”... Să decidă alegătorii lor dacă au greșit sau nu.

Ar trebui să înțelegem cu toții că toate schimbările care s-au făcut în ultimii ani în localitățile noastre au fost posibile anume datorită primarilor/aleșilor locali și nu putem să negăm faptul că după o lungă perioadă de beznă multe sate și orașe au fost iluminate, au apărut drumuri asfaltate, grădinițe și case de cultură funcționale etc. Numai primarii știu prin ce calvar și presiuni au fost nevoiți să treacă pentru ca în satele și orașele noastre să se mai păstreze lumina speranței în viitor.

Odată cu schimbarea puterii de la Chișinău a apărut și speranța că lucrurile nu vor mai fi cum au fost, că poate după atâția ani de tranziție și sărăcire a satelor noastre realitățile se vor schimba. Poate e devreme de a trage concluzii, dar și acum, înainte de alegerile locale generale, la fel ca și înainte, primarii sunt vânați de către unii reprezentanți ai puterii. În loc să fie create condiții pentru ca autoritățile locale să beneficieze de autonomie, inclusiv financiară, să nu depindă atât de mult de centru, să aibă pârghii pentru a soluționa problemele de la nivel local, primarii sunt invitați să fie parte a altor partide politice, care au astăzi pâinea și cuțitul în mâini. Sper că se va înțelege că autoritățile locale așteaptă o schimbare adevărată, dar nu o înlocuire de coordonatori. Reprezentanții autorităților locale nu sunt doar aducători de voturi, ei sunt printre cei mai respectați și buni membri ai comunităților, care cunosc realitățile din satele și orașele noastre și care ar putea contribui la prosperarea statului Republica Moldova. Ei trebuie doar ajutați, prin reguli clare de joc, descentralizare și autonomie locală reală, dar și mai multe posibilități de a soluționa problemele cetățenilor, fără a fi necesar de a se închina celor de la guvernare. Iar în multe cazuri e de ajuns să nu le încurcăm... Este în interesul tuturor... în interesul viitorului acestui stat, al actualei guvernări... chiar și în interesul celor care au fost la guvernare, dar și a celor care acum îi hulesc. APL așteptă acțiuni concrete, nu reglări de conturi!