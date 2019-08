Vizualizări: 54

CALM a semnat un protocol de cooperare cu Asociația Municipalităților din Rusia

19 August 2019 — La 15 și 16 august, în orașul Celiabinsk, Rusia a avut loc Forumul Internațional al Bunelor Practici din Municipalități. La eveniment au participat delegații din România, Coreea, Serbia, Ucraina, etc, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț Constantin Cojocaru și vicepreședintele Adunării Generale a UTA Găgăuzia Alexandr Tarnavschi au reprezentat Republica Moldova. În cadrul evenimentului a fost semnat un protocol de cooperare între Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Asociația Municipalităților din Rusia. Acordul prevede, între altele, schimbul reciproc de experiență în aplicarea celor mai bune practici în domeniul APL din Republica Moldova și Federația Rusă și implementarea proiectelor comune pentru îmbunătățirea celor mai eficiente modele de management.



Vicepreședintele CALM a declarat că semnarea acestui acord este încă un impuls pentru ca APL din cele două state să se preocupe mai mult de oameni și mai puțin de geopolitică. Potrivit lui Constantin Cojocaru, astfel CALM își manifestă angajamentul să dezvolte cooperarea cu Asociația Municipalităților din Rusia, atât prin intermediul asociației, cât și prin colaborarea dintre orașe și raioane. „În Republica Moldova, unde jumătate din populație aspiră spre integrarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar jumătate își dorește relații mai trainice cu Rusia, este important de a identifica politici pentru ca toți cetățenii să se simtă confortabil. Tocmai din acest motiv suntem astăzi aici. Suntem deschiși pentru a face schimb de experiență cu colegii noștri din Rusia. Trebuie să fortificăm oportunitățile ce vor contribui la dezvoltarea statelor și orașelor noastre."



Vicepreședintele CALM a afirmat că circa 3 mii de cetățeni din municipiul Edineț locuiesc și activează în Rusia. „În multe cazuri, acasă au rămas copiii, părinții și nepoții. Sunt și exemple când familii întregi pleacă. Trebuie nu doar să le acceptăm decizia, dar să facem în așa fel încât legătura cu orașul natal să nu se piardă. Aproape jumătate de milion de cetățeni ai Republicii Moldova lucrează în Rusia. Pentru noi aceasta este o cifră impresionantă. Conștientizăm că trebuie să păstrăm legătura cu acești conaționali, iar în acest scop adesea ne ajută „Zilele migranților". Semnarea acordului de cooperare între CALM și Asociația Municipalităților din Rusia este încă un pas în realizarea acestui obiectiv." Primarul municipiului Edineț a invitat participanții la Forum să viziteze Republica Moldova și municipiul Edineț.



În discursul său, vicepreședintele Adunării Generale a UTA Găgăuzia Alexandr Tarnavschi a făcut o prezentare a regiunii pe care o reprezintă, menționând că Rusia joacă un rol important în dezvoltarea acesteia. „Este important că UTA Găgăuzia distruge stereotipuri. Bunele noastre legături cu Rusia nu contravin dezvoltării relațiilor cu Uniunea Europeană (realizarea proiectelor în valoare de peste 10 milioane de euro) și cu Turcia (proiectele Agenției de dezvoltare TICA de zeci de milioane de euro). Noi practic am renunțat la geopolitică și la stabilirea țării de origine a investitorilor." Alexandr Tarnavschi a descris situația actuală din APL a UTA Găgăuzia, vorbit despre scopul comun al celor prezenți la Forumul Internațional al Bunelor Practici din Municipalități. „Comunicarea și încrederea reciprocă vor contribui la crearea noilor posibilități de dezvoltare a orașelor și regiunilor noastre", a menționat vicepreședintele Adunării Generale a UTA Găgăuzia.



De asemenea, printre subiectele abordate în cadrul Forumului APL de la Celiabinsk au fost dezvoltarea economică, știința și învățământul, infrastructura, confortul și siguranța locuitorilor orașelor, cooperarea internațională și exporturile, cultura, capitalul uman, etc.



Serviciul de Comunicare al CALM