Concurs exitns: Vrei să deschizi o afacere? Aplica la Concurs de Granturi lansat de Asociația “Caroma Nord”

— Asociația“Caroma Nord” prin intermediul proiectului ”Fondul Inovațional-Antreprenorial Pentru Tineri (FIAT)”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Est-Europeană și cofinanțat de Suedia, oferă granturi pentru susținerea afacerilor tinerilor care locuiesc în orașul Drochia și municipiul Bălți.Scopul global al proiectului este de a promova spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, prin susținerea implementării ideilor inovative și creării noilor locuri de muncă.Eligibile pentru acest program sunt persoanele dornice de a deschide o afacere pe teritoriul orașului Drochia și municipiul Bălți.Suma maximă acceptată spre finanțare este de 2500 EURO per familie, în cazul solicitanților persoane fizice, sau per întreprindere, în cazul solicitanților persoane juridice.Finanțarea va fi oferită pentru procurarea mijloacelor fixe noi (echipament/utilaj/mobilier), animale, plantații, păsări, construcții, albini etc. în vederea inițierii unei afaceri noi sau dezvoltarea unui nou produs sau domeniu în cadrul unei întreprinderi existente. În total vor fi acordate cel puțin 5 (cinci) granturi.Nu există priorități și nici limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform Regulamentului pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Concursului planurilor de afaceri, va începe la 1 septembrie 2019 și nu va depăși data de 30 aprilie 2020.Sunt îndemnați să aplice pentru granturi tineri/tinere cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care locuiesc în zonele vizate mai sus. Autorii vor fi sprijiniți în inițierea afacerii și asistență consultativă individuală timp de 9 luni.Cererea de participare la Concursul de Granturi poate fi completată accesînd următorul link: http://caromanordngo.weebly.com/fondul-de-antreprenoriat-pentru-tineri.htmlDe asemenea, aici puteți să găsiți mai multe detalii despre etapele de organizare a Concursului de Granturi, conținutul dosarului de aplicare și o informație mai detaliată cu privire la cheltuielile eligibile și criteriile de selecție în cadrul acestuia.Data limită de aplicare este 5 septembrie 2019, ora 23:59.Persoană de contact – Constantin Curca.Telefon: (+373 ) 60229996.E-mail: caroma.nord.ngo@gmail.com Activitate realizată de AO ”Caroma Nord” cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.