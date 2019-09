Vizualizări: 69

Pentru femeile antreprenoare din Republica Moldova

— Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova in cooperare cu GIZ Bonn, implementatorii Programului de pregătire şi perfecţionare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova, anunta aplicare deschisa la Programul Fit for Partnership with Germany pentru femeile antreprenoare - manageri de firme ai companiilor din Moldova pentru programul .Programul prevede un stagiu de o lună de zile în Germania în perioada 06.10.-31.10.2019, AI Hamburg.Fiecare participantă beneficiază de asigurare, cazare, alimentare (dejun şi prânz), transport intern. Costurile în Germania sunt finanțate de Ministerul Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania.Selectarea participantelor se face de către o comisie de experti germani, în baza interviului via skype. Formularul de aplicare Application Form 2016 V4 EN îl puteți descărca din atașament.DATA LIMITA DE APLICARE – 10 SEPTEMBRIE 2019.La îndeplinirea formularului echipa Centrului de formare antreprenorială oferă consiliere individuală şi gratuită.Premise obligatorii pentru selectarea candidaţilor sunt:– poziţie de manager la întreprindere,– studii superioare,– experienţă de muncă de minimum 3 ani,– cunoașterea limbii engleze,– interese comerciale bine determinate pentru Germania.Pentru informaţii privind procedura de înscriere ne puteți contacta: Telefon / Fax: (022) 23 52 94, (022) 23 32 86, 079182883 Email: seminar@chamber.md , Inesa Iordatii.