Vizualizări: 118

„CÎT ÎÎ ORA? DOVEDIM.” Seminar- Time Management.

— Timpul este considerat a fi cel mai important factor generator de stress si, desi in cantitate mica are efect de motivare, in combinatie cu nemultumirea pe plan profesional, a fost asociat cu diferite afectiuni precum hipertensiunea, hipercolesterolemia si imbatranirea prematura.Managementul timpului incepe cu managementul propriei persoane, principala cauza a esecului fiind lipsa autodisciplinei. Un aspect pozitiv al managementului timpului este faptul ca aceste abilitati pot fi invatate. Investind putin timp si efort in achizitionarea acestor aptitudini, vei deveni o persoana mai eficienta si mai productiva, nu doar pe plan profesional, ci si in viata de zi cu zi.Din programul seminarului:Bazele eficienței personaleCum să fim mai deschiși pentru învățare?Vei determin valoare timpului.Vei înțelege de ce doar 3% din societate sunt oameni de succes.5 elemente a unui VISDomeniul de activitate.Valorile. Cum ne putem crea sistemul nostru de valori.Linia Vieții. Cum trebuie să gândim ca să avem succes.Principiile și Obiceiurile oamenilor de succes.Rolul Scopurilor și Misiunea în viață.Exercițiu care te va șoca. ????Gestiunea eficientă a agendei.Principiile agendei.Cartonașul StrategicCum se gestionează lista de sarcini (To Do Lists)Zona verde. Cum să facem să le reușim pe toate.Disciplina.Lenea. Factorii și cum să o evităm.Managementul emoțional. Emoțiile ne facă să avem succes sau eșec, contează să înțelegem cum le gestionăm.TRIAD. Instrument magic pentru controlul stării din cap.Trainer: Ilie Dercaci – business-trainer, practician de talie națională și internaționalăLimba de instruire: română .Începutul instruirii: 18 octombrie 2019 (8 ore academice)Durata: 09.00 – 16.30Locul de desfăşurare: Centrul de Formare Antreprenorială a Camerii de Comerț și Industrie a RM, bd. Ștefan cel Mare 151La sfîrșitul seminarului participantul va primi un certificat de participare emis de către CCI a RM.Informații și înscrieri: +373(22) 233286, 235294, 069800112, persoana responsabila Inesa Iordatii E-mail: seminar@chamber.md