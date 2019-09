Vizualizări: 168

Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, 12-20 septembrie 2019

— Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, organizează(Zilele RDN),, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Consiliul raional Soroca, Consiliul raional Sângerei, Primăria comunei Chișcăreni, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. Evenimentul se va desfășura în perioada, în municipiile Bălți, Soroca, Edineț și comuna Chișcăreni, Sângerei.Evenimentul urmărește să promoveze Regiunea de Dezvoltare Nord și să sprijine actorii regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, printre obiectivele celei de-a V-a ediții a Zilelor RDN se regăsesc promovarea potențialului economic și investițional al RDN în cadrul unui forum investițional; promovarea producătorilor și produselor locale; prezentarea Profilului Investițional Regional Nord; facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localități / oameni de afaceri din Republica Moldova (RDN) și de peste hotare și promovarea RDN ca destinație turistică.- Ateliere de lucru în domeniul dezvoltării regionale (managementul destinației turistice) - Restaurant „Oscar”, str. Mihail Sadoveanu, nr. 1.- Ziua Internațională a Programatorului la Bălți. Lansarea Asociației pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale - Restaurant „VisPas”, str. Ștefan cel Mare, nr. 1/2.- Festivalul Național al Mărului, ediția a IX-a;- AGENDĂ FESTIVAL (va fi publicată în curând)- Festivalul Plăcintelor și Sarmalelor, ediția a IX-a;- AGENDĂ FESTIVAL (va fi publicată în curând)- Forum de afaceri, ziua I: „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord” - Restaurant „Bastilia”, Brest-Chișinău-Odessa, km 654;- Forum de afaceri, ziua II: „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord” - Restaurant „Oscar”, str. Mihail Sadoveanu, nr. 1. AGENDĂ FORUM (română) FORUM AGENDA (english). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Uniunea Europeană, Guvernul Republice Cehe, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Primăria municipiului Edineț, Consiliul Raional Soroca, Primăria comunei Chișcăreni, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Inițiativa Primarii pentru creștere economică / Mayors for Economic Growth (M4EG), Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată”, Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD), Agenția de Investiții, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Zona Economică Liberă „Bălți”; Parcul Industrial „Edineț”, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord și Autorități Publice Locale din regiune.Prin organizarea Zilelor RDN, ediția a V-a, ADR Nord își propune să contribuie la accelerarea procesului de dezvoltare socio-economică echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, precum și prin susținerea actorilor regionali în procesul de creare a parteneriatelor.