Expertul CALM Viorel Rusu: „Mizăm pe stabilirea unui dialog permanent cu Guvernul privind înlăturarea restanțelor care au rămas în domeniul APL"

9 Septembrie 2019 — Guvernul a aprobat în ședința din 30 august Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020. Ce prevede acest document în domeniu administrației locale ne spune expertul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Rusu.



În document se regăsesc mai multe propuneri ale CALM-ului...



Viorel Rusu: Am avut discuții destul de constructive privind planul de acțiuni pentru anii 2019-2020. Obiectivul discuțiilor a fost necesitatea consolidării autonomiei locale și descentralizării. De la bun început documentul avea o structură în care nu se regăsea administrația publică locală, iar la insistența noastră, în varianta finală a fost introdus un compartiment aparte dedicat APL, care corespunde planului de activitate a Guvernului, APL și descentralizării. Sigur că ne-am fi dorit ca toate propunerile noastre să se regăsească în acest Plan de Acțiuni, am convenit însă că vom instituționaliza cadrul de consultare cu CALM-ul și astfel vom avea un dialog permanent cu reprezentanții Guvernului privind înlăturarea restanțelor care au rămas în domeniul APL.



Ce angajamente și-a asumat Guvernul?



Viorel Rusu: Crearea unui mecanism instituționalizat de conlucrare cu autoritățile APL și structurile lor asociative, așa cum este CALM-ul, așa cum este prevăzut în recomandările Consiliului Europei. Un alt angajament asumat de Guvern este implementarea corespunzătoare și completă a acțiunilor prevăzute în recomandarea nr 436 din 04.04.2019 a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei, care include foarte multe aspecte de consolidare a APL și a descentralizării. De asemenea, la insistența CALM va fi efectuată evaluarea strategiei naționale de descentralizare, care a fost implementată doar parțial. Alte angajamente pe care l-am obținut din partea Guvernului sunt consolidarea autonomiei financiare, de transmitere a competențelor privind stabilirea cuantumului și mecanismul de aplicare a impozitelor și taxelor autorităților locale, revizuirea scutirilor care sunt aplicate și care creează pierderi bugetelor unităților administrativ-teritoriale, dar și revizuirea mecanismelor privind redistribuirea impozitului pe venit, în special pe persoanele juridice, adică din activitatea de întreprinzător etc.



Să înțelegem că aceste instrumente vor oferi posibilitatea autorităților locale să fie mai autonome, să se poată dezvolta mai dinamic?



Viorel Rusu: Aceste mecanisme vor crea premise pentru ca autoritățile administrației publice locale, din punct de vedere a competențelor și a resurselor, să fie într-adevăr autonome și independente față de autoritățile centrale. Ne dorim să îmbunătățim situația care există în prezent când APL trebuie să vină cu mâna întinsă la autoritatea centrală pentru a obține niște resurse.



Și alte Guverne și-au asumat angajamente asemănătoare. Cât de încrezător sunteți că autoritățile centrale de astăzi vor implementa ceea ce au promis?



Viorel Rusu: Celelalte Guverne au fost mai reticente. Anterior, niciodată nu erau introduse aceste obiective în planurile de acțiuni, totul se oprea la nivel de discuții. Astăzi avem un document care stabilește niște angajamente și acțiuni pentru ambele părți. Acest lucru arată o deschidere a Guvernului actual, urmează să vedem și rezultatul.



În acest Plan de Acțiuni al Guvernului, CALM-ul este menționat foarte des la capitolul parteneri...



Viorel Rusu: Acest lucru arată că noi vom fi participanți la întregul proces, inclusiv prin monitorizarea și oferirea de soluții ce vor fi în beneficiul colectivităților locale.



Autoritățile locale așteaptă de mult timp aceste schimbări...



Viorel Rusu: Noi înaintăm aceste propuneri deja de mai mulți ani, tuturor Guvernelor. În sfârșit, ele s-au regăsit în acest Plan de Acțiuni. Sperăm că măcar de această dată va începe procesul de consolidare a autonomiei locale și descentralizării.



Vă mulțumim!