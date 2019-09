Vizualizări: 35

Antreprenori în turism din nordul Moldovei, inițiați în managementul destinației turistice

— Cursul „Managementul destinației turistice”, care se desfășoară în perioada 12-13 septembrie a.c., la Bălți, a dat startul celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord. În prima zi a Cursului s-au reunit în jur de 20 de participanți: antreprenori în domeniul turismului din regiune și specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.Cursul de două zile este organizat de ADR Nord în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB).În debutul evenimentului, Diana Josan, specialistă în cadrul Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord, a mulțumit experților din România pentru colaborare. „Dezvoltarea antreprenoriatului rural înseamnă noi locuri de muncă și mai multe oportunități pentru tinerii antreprenori, dar și pentru toți cei care își doresc să dezvolte afaceri în regiunea noastră. Suntem interesați ne lărgim orizontul în acest domeniu”, a menționat reprezentanta ADR Nord.În prima zi a Cursului, Carmen Chașovschi, directorul CERC Turism - Centrul de Resurse și Cercetare în Turism din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, le-a prezentat participanților informații relevante despre afacerile în turism. Experta din România s-a referit la componentele destinațiilor turistice, calitatea experienței turistice în destinație, planificarea afacerilor în turism, precum și la bunele practici în activitatea pensiunilor turistice și promovarea pensiunilor turistice. În acest context, experta Carmen Chașovschi a menționat că sectorul turismului este foarte dinamic, în continuă schimbare, iar pentru a cunoaște în detalii domeniul este necesar ca acest sector să fie studiat mai cu seamă în afara biroului.Vineri, 13 septembrie, în cea de a doua zi a Cursului, sunt așteptați să participe circa 20 de reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune.Evenimentul Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a V-a, este organizat de ADR Nord, sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Consiliul raional Soroca, Consiliul raional Sângerei, Primăria comunei Chișcăreni, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. Evenimentul se va desfășura în perioada 12-20 septembrie 2019, în municipiile Bălți, Soroca, Edineț și comuna Chișcăreni, Sângerei. Detalii se găsesc AICI