Vizualizări: 83

Reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din nordul Moldovei, interesați de managementul destinației turistice

— Circa 20 de reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova participă vineri, 13 septembrie a.c. la cursul „Managementul destinației turistice”, care se desfășoară în perioada 12-13 septembrie a.c., la Bălți, în contextul celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.În debutul evenimentului, Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord, a mulțumit Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) pentru posibilitatea de a colabora cu experta în turism Carmen Chașovschi, care și-a împărtășit o parte din cunoștințele și experiența sa la Bălți. „Este foarte important să știm cum să promovăm turismul, cum să dezvoltăm acest domeniu. Din păcate, la noi turismul e valorificat mai mult din perspectivă culturală și mai puțin din perspectivă economică. Trebuie să înțelegem că și turismul poate aduce bani și trebuie să-l promovăm”, a menționat șefa SPRCE.În cea de a doua zi a Cursului, Carmen Chașovschi, directorul CERC Turism - Centrul de Resurse și Cercetare în Turism din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, i-a informat pe participanți despre funcțiile principale ale managementului destinației turistice și despre ciclul de viață al destinațiilor. De asemenea, experta din România le-a prezentat participanților detalii importante despre lanțul serviciilor turistice și promovarea destinațiilor și a vorbit despre satisfacția vizitatorilor. Între altele, experta a s-a mai referit la harta stakeholderilor și a vorbit despre rolurile asumate în destinații și cooperarea între grupurile de interes relevante. Cursul s-a finalizat cu o informare generală despre funcționarea organizațiilor de managementul destinației (OMD) și cu prezentarea unor studii de caz privind OMD-urile Sibiu și Bucovina și promovarea destinațiilor.„Problematica în managementul destinației turistice este foarte-foarte amplă și foarte complexă. Ne-am propus acum doar să vă trezim curiozitatea. Trebuie să știți că, la un moment dat, în turism promovarea nu este suficientă. Pe lângă promovare trebuie să ai în față un produs. Or, produsul presupune muncă în teritoriu. Muncă din partea administrației locale - pentru sprijinirea turismului; muncă din partea agenților de turism - pentru a elabora și a oferi pachete turistice. Și în țările din vestul Europei organizațiile de turism se ocupau de promovare, dar, începând cu anul 2005, s-a spus că nu e suficient ca organizațiile de turism să se ocupe doar de marketingul și promovarea destinației turistice, ci și de managementul destinației turistice”, a relevat experta Carmen Chașovschi.Cursul de două zile a fost organizat de ADR Nord în parteneriat cu ADDJB. Amintim că joi, 12 septembrie, la Curs au participat în jur de 20 de antreprenori în domeniul turismului din regiune.Evenimentul Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a V-a, este organizat de ADR Nord, sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Consiliul raional Soroca, Consiliul raional Sângerei, Primăria comunei Chișcăreni, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată" și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională". Evenimentul se va desfășura în perioada 12-20 septembrie 2019, în municipiile Bălți, Soroca, Edineț și comuna Chișcăreni, Sângerei. Detalii se găsesc AICI