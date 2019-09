Vizualizări: 58

Primarii sunt locomotivele nevăzute ale unui stat

18 Septembrie 2019 — „13 consilii raionale au relații de colaborare și cooperare cu Consiliul județean Vaslui, ceea ce înseamnă aproape 6 milioane euro finanțări prin programe europene transfrontaliere sau din bugetul consiliului județean Vaslui." Declarația a fost făcută de vicepreședintele Consiliului județean Vaslui Vasile Mariciuc în cadrul reuniunii aleșilor locali din România și Republica Moldova ce a avut loc la 15 septembrie, la Vatra, Strășeni. Oficialul a sugerat reprezentanților din cele zece județe puternice ale României, printre care Cluj, Constanța și Prahova, să asigure cu mai bune rezultate asemenea colaborări.



Vicepreședintele Consiliului județean Vaslui a menționat că primarii au o misiune nobilă. „Sunt profesor de meserie. Într-o vreme am crezut că nu există o ocupație mai grea pe lumea asta decât filosofia. Înaintând în viață și devenind director am crezut că o ocupație mai complicată pare a fi contabilitatea. Soarta a vrut să ajung și în administrația publică locală și am înțeles că priceperea, dibăcia unui om o reprezintă prestația lui ca primar, pentru că sunt foarte multe chestiuni pe care trebuie să le gestioneze. Domnul primar, împreună cu Consiliul local trebuie să ajungă la un echilibru astfel încât acordurile dar și legile care se fac să capete o întruchipare concretă la nivelul localității."



Potrivit lui Vasile Mariciuc, aleșii locali sunt locomotivele nevăzute, dar din ce în ce mai recunoscute a ceea ce înseamnă o bună administrare a unei localități. „Să nu uitați niciodată că aveți motiv de mare mândrie că lucrați în APL – administrația fiind una din osaturile unui stat modern, alături de sănătate, educație etc."



În altă ordine de idei, oficialul a afirmat că una dintre bolile noastre este dezbinarea. „Iată de ce mă bucură faptul că la acest eveniment și-au dat întâlnire structuri asociative din cele două state. Satul românesc a fost o unitate extrem de solidă, de comunitate adevărată, de aceea e bine că redescoperim forța și importanța asocierii", a conchis vicepreședintele Consiliului județean Vaslui.



Serviciul de Comunicare al CALM