Forumul de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord și-a deschis lucrările la Edineț

— „Mulțumim partenerilor noștri de dezvoltare din România, Letonia, Polonia, Germania, Cehia și din alte țări europene pentru susținerea acordată în cadrul activităților de dezvoltare a regiunilor țării noastre. Mizăm pe acest parteneriat strategic în domeniul dezvoltării regionale, prin realizarea proiectelor comune la nivel de administrații publice locale, organizații neguvernamentale și antreprenori", a declarat Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la ceremonia de inaugurare a Forumului de afaceri cu genericul „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord", care și-a început lucrările joi, 19 septembrie, la Edineț, în contextul celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.Funcționarul MADRM a mai specificat în discursul său că ministerul pe care îl reprezintă, prin activitățile sale, contribuie la promovarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate a regiunilor, iar fondurile naționale sunt limitate, motiv pentru care este necesară sporirea investițiilor străine directe. „Suntem interesați ca cetățenii noștri să aibă locuri de muncă bine plătite, iar evenimente precum acest forum de afaceri sunt un bun prilej de a stabili noi contacte care să ne permită să ne dezvoltăm", a menționat reprezentantul MADRM.La deschiderea forumului au mai ținut discursuri Boris Filipov, director de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; E.S. Bartłomiej Zdaniuk, Poloniei în Republica Moldova; E.S. Uldis Mikuts, ambasadorul Letoniei în Republica Moldova; Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; și Constantin Bândiu, directorul interimar al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.Evenimentul a reunit circa 200 de participanți: reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, ai instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale, exponenți ai întreprinderilor autohtone și de peste hotare, ai asociațiilor de business și infrastructurilor de afaceri, ai sectorului asociativ și jurnaliști. În prima zi a Forumului de afaceri au participat delegații din România, Letonia, Cehia și Ucraina.Agenda primei zile a forumului s-a focusat pe prezentarea profilului investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord, a beneficiilor și oportunităților de dezvoltare a afacerilor, promovarea tehnologiilor SMART și IT pentru eficientizarea afacerii, precum și promovarea colaborării între mediul public și privat prin implicarea antreprenorilor locali în dezvoltarea economică locală a municipiului Edineț. Ulterior, participanții au avut oportunitatea să viziteze spațiile de producție a rezidenților Parcului Industrial „Edineț".Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, E.S. Bartłomiej Zdaniuk, a trecut în revistă mai multe proiecte pe care Polonia le implementează în nordul Moldovei, printre care cele de revitalizare urbană, proiecte destinate businessului mic și proiecte de infrastructură. În context, diplomatul polonez a spus că cea mai mare investiție poloneză în nordul Moldovei este modernizarea combinatului „Moldova-Zahăr" de la Cupcini, care se cifrează la circa 20 milioane de euro. „Dezvoltarea economică presupune eforturi la diferite niveluri și, în primul rând, are în vedere munca întreprinderilor mici și mijlocii - piatra de temelie a dezvoltării. În Polonia nu am fi avut firme mari dacă nu am fi avut acel țesut de firme mici. Rolul statului în procesul de dezvoltare este, întâi de toate, să nu pună piedici. Cea mai importantă reformă pentru o bună dezvoltare este reforma justiției", a relevat E.S. Bartłomiej Zdaniuk.La rândul său, ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, E.S. Uldis Mikuts, a vorbit despre experiența letonă în procesele de dezvoltare a businessului în regiunile din Letonia, precum și despre cele mai importante reforme care să ajute mediul de afaceri să se dezvolte mai bine. În context, diplomatul leton a menționat că țara are deja o bogată experiență de colaborare cu regiunile Moldovei în domeniul dezvoltării regionale. În acest sens, E.S. Uldis Mikuts a amintit de colaborarea între Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia și ADR Nord, cooperare ce a rezultat cu numeroase legături de colaborare stabilite între administrații publice locale și organizații neguvernamentale din cele două țări.„În cei 10 ani de activitate, ADR Nord a acordat asistență în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare în raioanele din nordul Moldovei. Printre cele mai active raioane se numără Edineț. Aici am reușit să colaborăm eficient atât cu autoritățile raionale, cât și cu cele municipale. Împreună am reabilitat cei 7 km de drum ce străbate municipiul Edineț, am construit blocul administrativ al Parcului Industrial «Edineț», pe care l-am conectat totodată la utilitățile necesare, și în prezent renovăm Centrul de sănătate din Edineț, prin eficientizare energetică", a specificat Constantin Bândiu, directorul interimar al ADR Nord.În cadrul evenimentului, Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord a relatat despre avantajele competitive și perspectivele de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare Nord, precum și rolul ADR Nord în calitate de motor economic al regiunii. „Pe lângă implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord desfășoară multiple activități ce au menirea să impulsioneze dezvoltarea mediului de afaceri în regiune. Acest Forum continuă șirul de evenimente ce au avut loc în contextul celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord. Avem deplina încredere că, prin organizarea acestui forum economic, ADR Nord va reuși să stimuleze dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, precum și prin susținerea actorilor regionali în procesul de creare a parteneriatelor", a menționat șefa SPRCE, Maria Prisacari.Cu acest prilej, șefa SPRCE Maria Prisacari a prezentat participanților manualul „Marketing și dezvoltarea produsului", editat recent în cadrul proiectului „Ciclul de manuale pentru antreprenori și tinerii moldoveni din mediul rural. Manualul 3 - «Dezvoltarea produsului și marketing»", finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, din fondurile de cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar și de către Universitatea Estoniană de Științe ale Vieții. De asemenea, șefa SPRCE a prezentat publicului și un ghid pentru investitori despre oportunitățile investiționale ale Regiunii de Dezvoltare Nord.Silvia Bicenco, director de țară People in Need Moldova, a trecut în revistă cele mai importante realizări în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova", finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională" în perioada anilor 2017-2019. „Am reușit să instruit circa 500 de antreprenori din nordul Moldovei. Am favorizat dezvoltarea a cel puțin 10 start-up-uri. De asemenea, am facilitat procesul de stabilire a celor 5 asociații de business, am organizat două vizite de studii peste hotare și am desfășurat 10 mentorate pentru antreprenorii din regiune. Cireașa de pe tort sunt cele 35 de granturi de până la 5 mii de euro fiecare, cu un buget total de circa 200 de mii de euro, acordate micilor antreprenori din mai multe localități din Regiunea de Dezvoltare Nord", a relatat director de țară People in Need Moldova.„Noi, organizatorii evenimentului, am conceput activitățile forumului menite să intensifice fluxurile investiționale în regiune, inclusiv să atragem atenţia investitorilor internaționali și locali asupra potențialului Parcului Industrial Edineț ca o destinaţie favorabilă a investiţiilor, oferirea pachetului integru de facilități și servicii de suport pentru afaceri în cadrul Parcului Industrial Edineț pentru investitori, ÎMM-uri și start-up-uri”, a menționat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.În prima zi a Forumului de afaceri, la Edineț, au fost organizate trei panele tematice dedicate beneficiilor și oportunităților investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, IT și tehnologiile SMART pentru o dezvoltare locală sustenabilă, precum și dezvoltării locale prin implicarea mediului antreprenorial. Cea de a doua zi a Forumului de afaceri, care se va desfășura vineri, 20 septembrie, în municipiul Bălți, se va focusa pe activități de relaționare și sesiuni bilaterale, târgul start-up-urilor locale și târgul de cariere. De asemenea, un subiect important ce urmează a fi pus în discuție va fi integrarea ÎMM-urilor locale în lanțurile valorice internaționale, precum și dezvoltarea sectorului BPO în Regiunea de Dezvoltare Nord, oportunități pentru investitori și comunitatea locală.Regiunea de Dezvoltare Nord se caracterizează printr-un climat investițional favorabil și atractiv cu infrastructură de afaceri dezvoltată, care include: zone economice libere, parcuri industriale, incubatoare de afaceri, HUB-uri de afaceri, ce asigură toată infrastructura necesară activității antreprenoriale. Organizatorii Forumului de afaceri și-au propus să ofere o platformă de promovare a potențialului economic și atragere a investițiilor în nordul Moldovei și, totodată, să faciliteze comunicarea și dezvoltarea relațiilor dintre oamenii de afaceri atât din țară, cât și de peste hotare, mediul public și diplomatic, precum și alte organizații/instituții ce oferă suport în afaceri.Forumuri economice similare ADR Nord a organizat în septembrie 2016, în octombrie 2015 și în martie 2012. La Forumul economic interregional moldo-român din 2012 au participat aproximativ 200 de oameni de afaceri și autorități centrale și locale, în mare parte din Regiunea Vest a României.Forumul de afaceri de două zile de la Edineț și Bălți încheie agenda celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, eveniment organizat de ADR Nord, sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Consiliul raional Soroca, Consiliul raional Sângerei, Primăria comunei Chișcăreni, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată" și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională". Evenimentul se desfășoară în perioada 12-20 septembrie 2019, în mai multe localități din nordul republicii. Detalii se găsesc AICI