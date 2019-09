Vizualizări: 95

Obiectivul Forumului de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord a fost îndeplinit

— „Obiectivul Forumului de afaceri de la Edineț și Bălți a fost îndeplinit. Regiunea de Dezvoltare Nord are un potențial economic diversificat, iar cartea de vizită a regiunii este zona economică de liber schimb. Aici, investitorii ar putea să deschidă afaceri noi în domeniul tehnologiilor informaționale, proiectări, dar și în domeniul turismului. Mai multe investiții în zona de nord a țării, pe care ni le dorim, înseamnă dezvoltarea sectorului privat și, în consecință, creșterea nivelului de trai", a concluzionat Constantin Bândiu, directorul interimar al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, în cea de a doua zi a Forumului de afaceri cu genericul „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord", care a avut loc vineri, 20 septembrie, la Bălți, în contextul celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.Potrivit directorului interimar al ADR Nord, unul dintre principalele obiective ale Forumului a fost atins, și anume cel de a crea un climat pozitiv economic pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. „Pe lângă stabilirea unor noi parteneriate, am trecut într-o fază care este aprofundarea unor relații tradiționale, cultivate în cei 10 ani de activitate ai ADR Nord. Menționăm, în acest context, bunele relații de colaborare pe care le-am dezvoltat cu partenerii noștri din Germania, România, Letonia, Cehia, Polonia și alte țări europene. Sunt sigur că proiectele ce vor urma în urma consolidării parteneriatelor tradiționale vor avea succes. Sper să ne revedem cu partenerii noștri cât mai curând în alte proiecte concrete, economice sau instituționale", a menționat directorul interimar al ADR Nord.Evenimentul a reunit circa 130 de participanți: reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale, autorități publice locale, exponenți ai întreprinderilor autohtone și de peste hotare, ai asociațiilor de business și infrastructurilor de afaceri, ai sectorului asociativ și jurnaliști. În cea de a doua zi a Forumului de afaceri au participat delegații din România și Letonia.În cadrul Forumului, Constantin Cojocaru, președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, a ținut spus că ceea ce ne lipsește în regiune este asocierea agenților economici. În context, președintele CRD Nord s-a referit la municipiul Edineț, pe care l-a prezentat drept o destinație prietenoasă investitorilor. „Suntem deschiși către toți cei care planifică să investească la Edineț. Avem liberi mai mult de 7 hectare de spațiu industrial. Deschiderea cea mai mare în Republica Moldova o găsiți la Edineț. Întâi de toate, veșnicia s-a născut la Edineț, apoi peste tot în lume", a menționat Constantin Cojocaru.În context, președintele CRD Nord, Constantin Cojocaru, a informat că, în cei 5 ani de activitate, Parcul Industrial „Edineț" a reunit 10 rezidenți, dintre care 5 agenți economici mari. „Inițial, investițiile în PI «Edineț» s-au cifrat la 8 milioane de lei, iar în prezent este vorba de circa 80 milioane de lei. Până mai ieri căutam noi rezidenți, iar acum ne caută rezidenții pe noi", a precizat președintele CRD Nord.Jevgēnija Butņicka, șefă de direcție în cadrul Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia a amintit de colaborarea între instituția pe care o reprezintă și ADR Nord, cooperare ce a rezultat cu numeroase legături de colaborare stabilite între administrații publice locale și organizații neguvernamentale din cele două țări. „Grație colaborării noastre începute acum 8 ani, suntem onorați că am contribuit și noi în planificarea unor activități desfășurate de ADR Nord, al căror obiectiv principal rămâne să fie promovarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate a regiunii", a menționat reprezentanta ministerului leton.„Interesul nostru pentru acest eveniment îl denotă numeroasa noastră delegație, din care fac parte cinci consilieri ai județului Brașov, 15 primari de municipii, orașe și comune, care deja au inițiat înfrățiri cu localități din Republica Moldova, și, nu în ultimul rând, mai mulți colegi de la Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Atât noi, în România, cât și dvs. aici, în Republica Moldova, avem probleme comune, printre care și migrația. Este esențial ca obiectivul nostru principal să pornească de la preocuparea de a-i menține pe oameni acasă, unde să creăm un nivel de trai atractiv", a menționat Mihai Pascu, președintele Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, care a îndemnat echipa ADR Nord să folosească experiența ADDJB, așa cum a făcut-o în cadrul unui recent program de stagiu la Brașov. Cooperarea ADR Nord și ADDJB a început oficial în luna mai 2016, când cele două instituții au semnat, la Bălți, un acord de colaborare.„Ne dorim ca Forumul de afaceri care a avut loc în municipiile Edineț și Bălți să dea un nou impuls dezvoltării socio-economice a Regiunii de Dezvoltare Nord. În următoarea perioadă vom analiza în profunzime impactul acestui eveniment și vom planifica noi acțiuni, pentru a continua lucrurile bune. Consider că ADR Nord și partenerii noștri implicați în organizarea acestui eveniment economic de amploare au reușit să propună o platformă de comunicare atractivă", susține Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă a ADR Nord.Agenda celei de-a doua zile a Forumului s-a focusat pe subiecte precum integrarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) locale în lanțurile valorice internaționale, dezvoltarea sectorului BPO (business process outsourcing) în Regiunea de Dezvoltare Nord și oportunitățile pentru investitori și comunitatea locală. Totodată, au fost organizate sesiuni bilaterale și vizite de studiu în cadrul companiilor din Râșcani și Bălți. Evenimentul s-a încheiat cu un târg al start-up-urilor locale și un târg de cariere, în cadrul căruia mai multe companii din regiune și-au expus ofertele de angajare, iar Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și-a prezentat oferta educațională.Amintim că, în prima zi a Forumului de afaceri, care a avut loc ieri, la Edineț, au fost organizate trei panele tematice dedicate beneficiilor și oportunităților investiționale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, IT și tehnologiile SMART pentru o dezvoltare locală sustenabilă, precum și dezvoltării locale prin implicarea mediului antreprenorial.Regiunea de Dezvoltare Nord se caracterizează printr-un climat investițional favorabil și atractiv cu infrastructură de afaceri dezvoltată, care include: zone economice libere, parcuri industriale, incubatoare de afaceri, HUB-uri de afaceri, ce asigură toată infrastructura necesară activității antreprenoriale. Organizatorii Forumului de afaceri și-au propus să ofere o platformă de promovare a potențialului economic și atragere a investițiilor în nordul Moldovei și, totodată, să faciliteze comunicarea și dezvoltarea relațiilor dintre oamenii de afaceri atât din țară, cât și de peste hotare, mediul public și diplomatic, precum și alte organizații/instituții ce oferă suport în afaceri.Forumuri economice similare ADR Nord a organizat în septembrie 2016, în octombrie 2015 și în martie 2012. La Forumul economic interregional moldo-român din 2012 au participat aproximativ 200 de oameni de afaceri și autorități centrale și locale, în mare parte din Regiunea Vest a României.Forumul de afaceri de două zile de la Edineț și Bălți a fost organizat de ADR Nord și Primăria municipiului Edineț, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Asociația Obștească „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată" și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională", Proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și PINmagazine.ro. Forumul a fost sprijinit financiar de Proiectul „Edineț – Pol de creștere economică în Regiunea de Nord a Republicii Moldova, cod: 2017/393-418”, finanțat de Uniunea Europeană prin Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG), Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanțat de Guvernul Republicii Cehe, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ. Forumul de afaceri încheie agenda celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, care s-a desfășurat în perioada 12-20 septembrie 2019 în mai multe localități din nordul republicii.