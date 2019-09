Vizualizări: 49

Reprezentanții APL sunt instruiți cum să transforme fenomenul migrației în oportunitate pentru comunități!

21 Septembrie 2019 — Joi, 19 septembrie, la sediul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a avut loc sesiunea de instruire pentru reprezentanții APL privind integrarea migrației în dezvoltarea locală. Evenimentul a fost dedicat localităților ce nu beneficiază de asistența Proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), dar manifestă interes de a integra migrația în dezvoltarea locală.



În cadrul instruirii au fost abordate subiecte ce vizează integrarea migrației în strategiile locale, crearea bazelor de date locale pe migrație, lansarea Asociațiilor de Băștinași, implementarea inițiativelor și proiectelor comune, modalități de colectarer de fonduri etc. De asemenea, s-a vorbit despre necesitatea comunicării eficiente dintre membrii asociației băștinașilor, APL și migranți, dar și a consultării membrilor comunității privind identificarea problemelor și soluțiilor comune pentru dezvoltarea localității.



Coordonatorul serviciului Migrație și Dezvoltare Locală din cadrul CALM Irina Luncașu a amintit că toate localitățile Republicii Moldova sunt afectate de fenomenul migrației. „Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală a demonstrat că acest fenomen negativ poate fi transformat într-o oportunitate pentru localitățile noastre. În cadrul CALM există serviciul Migrație și Dezvoltare Locală care oferă consultații APL în procesul de integrare în strategiile locale a domeniului de migrație, crearea bazelor de date, crearea asociațiilor de băștinași, etc. De asemenea, împreună cu proiectul Migrație și Dezvoltare Locală oferim instruiri comune."



Victoria Ivancioglo, coordonator programe Dezvoltare Instituțională a Proiectului MiDL a afirmat că valorificarea migrației în dezvoltarea locală aduce mai multe beneficii. „Am reușit să dezvoltăm asociații cu implicarea atât a localinicilor, cât și a băștinașilor stabiliți în afara localității, dar care aveau un scop comun – de a se implica în dezvoltarea locală. Nu punem accent neapărat pe implicare prin intermediul resurselor financiare, orice experiență ce ar putea contribui la dezvoltarea localității este extrem de utilă, iar când se cumulează aceste eforturi vedem că se obțin rezultate remarcabile."



În perioada 2016-2018, 38 de primării din Republica Moldova au testat deja și implementat cu succes noul model de valorificare a migrației la nivel local, cu suportul proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală. 35 de primării au fost selectate pentru asistență în perioada 2019-2022, iar alte peste 100 au realizat acțiuni de atragere a migranților în dezvoltarea locală, au lansat ideea de Asociație de Băștinași, au pornit colectarea datelor pe migrație și chiar au reușit să realizeze mici proiecte la novel local. CALM este partenerul proiectului MiDL.



Scopul pe termen lung al proiectului este crearea unui parteneriat durabil între APL și diasporă, dar și implicarea continuă și participarea migranților în dezvoltarea localităților de baștină.



Serviciul de Comunicare al CALM