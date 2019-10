Vizualizări: 101

Republica Moldova își alege edilii, CALM îi așteaptă în familia sa!

17 Octombrie 2019 — În contextul alegerilor locale generale din 20 octombrie, CALM prezintă în noul număr al buletinului informativ „Vocea Autorităților Locale" circumstanțele în care are loc acest scrutin, care sunt așteptările de la noua guvernare centrală, dar și obiectivele APL pentru ca comunitățile locale să se dezvolte.



În editorialul intitulat „Oameni de valoare în puterea locală", președintele CALM Tatiana Badan notează că cei care aspiră la funcția de primar pot fi considerați eroi ai vremurilor noastre, nu întotdeauna prielnice pentru activitatea plină de sacrificiu în cadrul unei primării. „În data de 20 octombrie ne așteaptă un scrutin care, cu siguranță, va avea un impact covârșitor pentru dezvoltarea țării. Deoarece autoritățile locale reprezintă talpa țării, este important cine sunt acei oameni de la cârma primăriilor și care vor fi pașii pe care îi vor face, împreună cu statul și cetățenii, având în mâini guvernarea locală. Fie și una deocamdată dependentă de anumite circumstanțe. "



Amintind despre neafilierea guvernamentală și politică a CALM, Tatiana Badan reiterează că instituția pe care o conduce va trata pe picior de egalitate pe toți aspiranții la fotoliile de primar, indiferent de apartenența la o formațiune politică sau alta. „Pe primarii care vor fi aleși și realeși îi invităm să fie parte a echipei CALM și să se încadreze energic în activitatea de promovare a intereselor APL. Doar fiind împreună, toate autoritățile publice locale din Moldova, vom putea depăși problemele existente și vom putea schimba spre bine situația în domeniul administrației locale." Articolul integral îi puteți lectura în noul număr al ziarului „Vocea Administrației Publice Locale".



În materialul cu titlul „Eu am avut ocazia să lucrez cu cei mai buni, primari cu literă mare", directorul executiv al CALM Viorel Furdui vorbește despre atmosfera apăsătoare care a existat în ultimii ani în APL, de lipsa de cadre la nivel local, posibilitățile limitate de a dezvolta comunitățile iar ca rezultat, acum câteva luni, mulți aleși locali declarau că nu vor mai candida pentru un nou mandat. Totuși, datorită libertății care se simte în societate în ultima perioadă, a stabilirii unei comunicări instituționalizate între autoritățile centrale și cele locale, mulți primari și-au revăzut poziția și s-au înscris într-o nouă competiție electorală. Viorel Furdui amintește că peste 80% din unitățile administrativ- teritoriale sunt membre ale CALM și procesul continuă. „Majoritatea oamenilor s-au convins de faptul că Congresul Autorităților Locale din Moldova îi reprezintă, abordează problemele care preocupă APL, activează în interesul tuturor autorităților care doresc să progresăm în domeniul reformelor." Viorel Furdui face apel către primarii care vor fi aleși și realeși și încă nu sunt parte a familiei CALM să încerce să descopere activitatea instituției noastre astfel încât, împreună, să fim o forță de necontestat și să putem rezolva mai ușor problemele cu care se confruntă APL!



O delegație a reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova, ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova a efectuat recent o vizită de lucru în Letonia. Ce lecții am putea învăța de la această Țară Baltică în procesul de consolidare a autonomiei locale aflăm la pagina 5 și 6 a buletinului informativ.



Despre reuniunea reprezentanților asociațiilor autorităților locale din țările Europei de Sud-Est, membre ale PLATFORMA și NALAS ce a avut loc la începutul lunii septembrie la Kiev ne informăm lecturând pagina 6.



La Festivalul Cultural de la Vatra au participat aleși locali din România și Republica Moldova, dar și reprezentanți ai Guvernului de la București. Barierele ce nu permit APL din cele două state să aibă mult mai multe rezultate în procesul de cooperare, impedimentele la aplicarea proiectelor comune cu finanțare românească sau europeană, necesitatea dezvoltării locale și a serviciilor, sunt doar câteva dintre problemele abordate în cadrul acestei întruniri. La finalul evenimentului, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară „Lăutarii", primarii de pe cele două maluri ale Prutului au evoluat pe scena Complexului Cultural Vatra.



Tot în acest număr al ediției vă invităm să aflați ce cred secretarul general al Asociației Comunelor din România (ACoR) Gheorghe Bute, dar și vicepreședintele Consiliului județean Vaslui, Vasile Mariciuc despre relațiile de prietenie și cooperare dintre autoritățile locale din Republica Moldova și România, dar și asociațiile reprezentative ale acestora.



Multe alte informații utile, interviuri cu aleși locali, evenimente ce s-au desfășurat în comunitățile noastre sunt redate în noul număr al buletinului informativ „Vocea Autorităților Locale".



Ziarul CALM este distribuit în toate primăriile din Republica Moldova.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM