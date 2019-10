Vizualizări: 133

A apărut nr. 4 (21) / 2019 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!”

— Din sumarul acestei ediţiei:• Simularea alegerilor incluzive la Vadul lui Vodă - Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAŢIE” din Moldova (AMM), a organizat la Primăria or. Vadul lui Vodă o activitate de simulare a alegerilor incluzive. Unii participanți chiar au încercat câteva echipamente asistive, pentru a simți pe „propria piele” necesitățile unei persoane cu dizabilități.• A fost lansat „Ghidului Alegatorului” în format mimico-gestual - Vă îndemnăm să vă informați cît mai bine și să participați la alegeri!!!• Rampa cu bucluc sau cum se fac vinovați copacii de lipsa oportunităților de deplasare pentru persoanele cu dizabilității locomotorii la Scările de granit - Scările de granit din Parcul Valea Morilor au fost inaugurate fără o rampă care ar fi oferit oportunități de deplasare pentru persoanele cu dizabilității motorii.• Rampa cu bucluc sau cum se fac vinovați copacii de lipsa oportunităților de deplasare pentru persoanele cu dizabilității locomotorii la Scările de granit - Scările de granit din Parcul Valea Morilor au fost inaugurate fără o rampă care ar fi oferit oportunități de deplasare pentru persoanele cu dizabilității motorii.• Alegerile locale generale nu sunt incluzive - O analiză efectuată sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, reprezentată de mai multe organizații nonguvernamentale, arată că persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă sunt subreprezentate în procesul electoral.• Interviu cu Olga Berdeu, activistă în evaluarea și monitorizarea accesibilității din capitală - Sunt deja obosită să refuz diferite evenimente, concerte, întâlniri interesante, doar din motivul că acolo nu este asigurat accesul pentru toți. De regulă, atunci când utilizezi un scaun rulant, trebuie să mergi pe carosabil, pentru că este imposibil se urci pe trotuar. Atunci când te preocupă tot timpul gândurile privind cum vei ajuge la locul de destinație, deja nu mai ai acea dispoziție să mergi la eveniment.• „În spatele accesibilității stau beneficii economice pentru toți” - Ideea de creare a condițiilor de accesibilitate pentru toți este una generatoare de venit. Dacă spațiul este accesibil, el este atractiv nu doar pentru comunitate, dar și pentru agenții economici și alți actori importanți care percep lucrurile bazându-se pe drepturile omului. În spatele accesibilității se află mereu un substrat economic, care poate aduce dezvoltare și plus valoare comunității.Acestea, dar şi alte articole, pot fi citite în această ediţia a buletinului.Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!” este o publicaţie care apare începînd din anul 2015 şi care îşi propune să devină o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul informativ îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com Acest buletin a fost editat cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate în acest buletin aparțin autorului și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și USAID.