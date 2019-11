Vizualizări: 79

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în regiuni, în atenția Delegației UE în RM și ODIMM

Bălți, 30 Octombrie 2019 — Reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și ai Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) au efectuat miercuri, 30 octombrie, o vizită la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord pentru a se informa cum se dezvoltă infrastructura de afaceri în nordul Moldovei și care este rolul ADR Nord în acest proces.



În cadrul unei întrevederi cu administrația ADR Nord, Atena Duicu, evaluator suport bugetar în cadrul Delegației UE în RM, și Roman Curcă, coordonator în carul Direcției infrastructura de suport în afaceri (ODIMM), au comunicat că efectuează o analiză privind suportul bugetar al Uniunii Europene pentru programele de dezvoltare a infrastructurii de afaceri implementate în regiunile republicii.



În context, Constantin Bândiu, director interimar al ADR Nord, i-a informat pe oaspeți despre specificul activității Agenției, prezentând succint cele mai importante obiective și realizări ale instituției în cei 10 ani de activitate. Directorul interimar Constantin Bândiu a notat că dimensiunea economică a devenit prioritară și reprezintă o caracteristică tot mai evidentă a proiectelor implementate de ADR Nord.



La rândul său, Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord, s-a referit la proiectele de dezvoltare economică implementate de Agenție și finanțate atât din surse interne, cât și externe. Între altele, șefa SPRCE a menționat că, în acest scop, ADR Nord colaborează cu actori implicați în programele de dezvoltare a infrastructurii de afaceri prin organizarea instruirilor pentru reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM), crearea asociațiilor, acordarea granturilor destinate micilor antreprenori etc. O contribuție importantă în acest sens o are proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat, în perioada anilor 2017-2019, de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională”.



La finalul întrevederii, părțile au convenit să identifice noi posibilități de colaborare în sectorul dezvoltării infrastructurii de afaceri în nordul republicii.



www.adrnord.md