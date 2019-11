Vizualizări: 96

Autorități locale din nordul Moldovei au învățat cum să prezinte un discurs public la TV

— Reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova au participat marți, 5 noiembrie, în municipiul Bălți, la o sesiune privind discursul public la TV.Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, a subliniat importanța unui astfel de curs, întrucât impactul mesajelor publice prezentate de autoritățile locale în fața camerelor de luat vederi depind nu numai de conținutul lor, dar și de felul cum acestea sunt prezentate. La rândul său, Victoria Guzun, director de proiect în cadrul People in Need Moldova, a menționat că, în procesul dezvoltării locale, reprezentanții administrațiilor publice locale sunt o importantă ancoră de comunicare cu publicul prin intermediul mass-media, iată de ce o sesiune despre discursul public la TV poate ajuta persoanele publice să facă din camera de luat vederi un prieten al lor.În cadrul sesiunii, Margarita Ursu, director de Arie Toastmasters, specialist în discurs public și liderism, i-a familiarizat pe participanții la eveniment cu lumea comunicării la cameră într-un mediu de învățare informal, prezentând totodată detalii relevante despre unele tehnici și metode de prezentare eficientă a unui discurs public la TV. Cursul a inclus teorie privind livrarea unui discurs în fața camerei de luat vederi și, în mare parte, exerciții practice.Această sesiune a avut loc în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat, în perioada anilor 2017-2019, de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională”.