Primarul de Ștefan Vodă Vladislav Cociu: „Am candidat fără resurse financiare, fără echipă, doar cu numele meu și cu Dumnezeu"

7 Noiembrie 2019 — A activat timp de 16 ani în calitate de primar al satului Carahasani , iar la alegerile din 20 octombrie a candidat la funcția de ales local în orașul Ștefan Vodă și a câștigat competiția. De ce este mai avantajos să conduci o localitate urbană cu mai mulți locuitori dar și mai multe probleme decât în una rurală, cine l-a ajutat în campanie și ce sentimente trăiește un candidat atunci când află că victoria îi aparține aflăm de la alesul local Vladislav Cociu.



Ați fost primar într-o localitate rurală, ați ajuns într-o poziție similară doar că în orașul Ștefan Vodă...



Vladislav Cociu: Cred că în cele patru mandate de primar în Carahasani am reușit să realizez tot ce mi-am propus. Am avut un plan strategic de dezvoltare socio-economică, am lucrat împreună cu sătenii și sunt mândru de ceea ce am reușit să facem. Voiam să pun punct carierei mele de primar, deoarece consideram că nu e cea mai bună alegere, însă vecinii mei de la bloc (locuiesc în Ștefan Vodă), atât cei mai în vârstă, cât și cei mai tineri au insistat să candidez considerând că aș putea realiza multe din probleme orașului.



De ce este mai avantajos să gestionezi un oraș decât un sat?



Vladislav Cociu: Activând în calitate de primar într-o localitate rurală nu am avut doi viceprimari, nici prea multe servicii și oricum am reușit să aducem investiții enorme. În Ștefan Vodă se spunea că e greu de schimbat lucrurile, că nu sunt bani, eu cred însă că un primar de oraș are mult mai multe oportunități, are cu cine să lucreze, începând cu angajații din cadrul primăriei și terminând cu responsabilii de servicii. Plimbându-mă în zilele de odihnă cu copiii prin orașul Ștefan Vodă și având deja ochiul format de ales local vedeam ceea ce ar fi fost posibil de făcut dacă era dorință și capacitate. De mulți ani nu s-a mai construit nimic în Ștefan Vodă, iar eu consider că pot fi de folos acestui oraș. Cred că am putea moderniza serviciul de salubrizare, construi sistemul de canalizare în sectorul particular, mai ales că avem suport din partea Consiliului raional iar proiectul tehnic este deja realizat și ne rămâne să găsim resurse pentru implementarea acestui obiectiv, sunt și alte obiective.



Din start ați fost încrezător că veți învinge în această competiție electorală?



Vladislav Cociu: Am candidat independent, fără resurse financiare, fără echipă, doar cu numele meu, cu Dumnezeu și cu multă rugăciune din partea duhovnicilor mei. Am fost sigur de victorie pentru că m-am întâlnit cu mulți oameni, iar cetățenilor le place să vorbească, să dea mâna cu candidații, să fie ascultați și ajutați. Am fost într-un dialog continuu cu cetățenii și cred că acest lucru m-a ajutat. Miza mea au fost oamenii de rând, niciodată nu am ținut cu „nacialnicii". Am experiență dar și cunoștințe vaste în domeniul APL. Îi spuneam duhovnicului meu că am foarte mulți prieteni, cumetri, toți cu afaceri, care până a începe campania electorală îmi promiteau tot sprijinul însă au dispărut cam toți atunci când am avut într-adevăr nevoie de ajutor. Părintele mi-a spus că după alegeri voi avea și mai mulți „prieteni" și acest lucru s-a confirmat. În două zile m-au sunat peste 1300 de cetățeni. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că m-am înscris în această cursă și mi-am făcut încă o concluzie despre națiunea noastră basarabeană. A fost ca o radiografie, i-am văzut pe toți care și în ce măsură s-a implicat. Rezultatul însă mă bucură, voi apăra interesul cetățenilor, dar nu a unui grup îngust de oameni, mă voi dedica întru totul acestui oraș.



Ce sentimente trăiește un candidat atunci când află că a câștigat alegerile, că cei mai mulți oameni i-au încredințat votul de încredere?



Vladislav Cociu: Am candidat de mai multe ori și pe parcursul anilor am obținut un soi de imunitate. Am primit vestea liniștit, pentru că simțeam acest lucru, familia mea și-a făcut mult mai multe griji decât mine, sigur însă că victoria mă bucură. Atunci când merg prin oraș toți mă salută. Victoria în alegeri înseamnă și o responsabilitate enormă, oamenii te urmăresc cum și cu cine vorbești, cum te îmbraci, ce acțiuni întreprinzi și așteaptă rezultate.



Vă mulțumim!