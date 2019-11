Vizualizări: 40

CALM a participat la o nouă sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. O vizită de post-monitorizare va fi întreprinsă la Chișinău de către reprezentanții Consiliului Europei!

7 Noiembrie 2019 — În perioada 29-31 octombrie curent, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la cea de-a 37-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). Evenimentul s-a desfășurat la Strasbourg, Franța.



Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei este principala instituție ce monitorizează starea lucrurilor din domeniul administrației publice locale, a democrației locale și descentralizării în toate țările Consiliului Europei, în baza Cartei Europene a Autonomiei Locale, ratificată și de Republica Moldova. Astfel, se încearcă asigurarea armoniei între cetățeni ca persoane fizice și instituțiile lor și între autoritățile locale și guvernele centrale. Deoarece în ultima perioadă se atestă o implementare mai redusă a acestor recomandări, CALRCE a instituit un mecanism intitulat post-monitorizare și astfel, prin intermediul vizitelor, dar și altor acțiuni, se încearcă impulsionarea implementării recomandărilor acestei instituții europene de către guvernele naționale.



În cadrul celei de-a 37-a sesiuni au fost puse în discuție mai multe subiecte de interes pentru APL, printre acestea fiind statutul aleșilor locali, dar și problemele cu care se confruntă aceștia, participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, etc. În cadrul evenimentului a fost exprimată îngrijorarea privind reducerea numărului doritorilor de a candida pentru funcțiile din APL din cauza presiunilor de ordin politic, administrativ, dar și a tendințelor de diminuare a salariilor aleșilor locali, ceea ce demotivează foarte multă lume calitativă să vină în administrația locală. Aceasta este o tendință generală în Europa constatată de CALRCE, care în ultimii ani a avut un caracter accentuat și în Republica Moldova.



În acest sens a fost pregătit un Raport și adoptată o Rezoluție cu recomandări privind îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru aleșii locali, necesitatea de a acorda o mai mare atenție motivării acestei categorii de funcționari, scăderea presiunilor de ordin politic și administrativ, etc.



De asemenea, la Strasbourg au fost prezentate rapoarte ce descriu starea de lucruri în domeniul democrației locale din Rusia și Turcia. Pe lângă unele aspecte pozitive s-a atras atenția asupra mai multor probleme din aceste țări, realități ce vin în contradicție cu prevederile Cartei europene a autonomiei locale, cum ar fi posibilitatea guvernatorilor din Rusia să demită primarii, să-i înlocuiască, existența unei centralizări accentuate și o dependență foarte mare a APL de autoritățile centrale.



Procesul democratic, desfășurarea alegerilor, modul cum sunt interpretate anumite prevederi sunt alte elemente ce se regăsesc în raportul CALRCE, dar și faptul că prin intermediul anumitor norme juridice foarte mulți cetățeni sunt obstrucționați să participe la alegeri, fiindu-le astfel lezat dreptul de a alege, etc.



În Turcia există foarte multe cazuri de arest și de condamnare a reprezentanților autorităților locale, majoritatea acestora fiind din opoziție. CALRCE a făcut mai multe recomandări pentru aceste țări și urmează a fi monitorizat modul în care acestea sunt implementate.



În ultimii trei ani, Republica Moldova a fost în atenția constantă a CALRCE, în cadrul majorității ședințelor acestei instituții europene fiind abordate problemele APL din statul nostru, cum ar fi anularea alegerilor din 2018 din Chișinău, exercitarea presiunilor asupra primarilor, intentarea dosarelor, arestarea acestora, autonomia financiară foarte slabă a APL, restanțele în implementarea recomandărilor anterioare ale CALRCE, etc.



În acest sens, în perioada 24-25 noiembrie, o delegație a CALRCE va întreprinde o vizită de post-monitorizare în Republica Moldova. Astfel, sub egida Ministerului de Externe se vor întruni toți actorii responsabili care se vor expune privind realitățile actuale din domeniul democrației locale, dar și modul în care sunt realizate recomandările CALRCE din raportul 436, publicat la 4 aprilie, curent, în care sunt evidențiate majoritatea problemelor cu care se confruntă autoritățile noastre locale. De asemenea, în cadrul acestui eveniment Guvernul va avea posibilitatea să prezinte cum intenționează să reducă din aspectele negative constatate în Raportul CALRCE. CALM, de asemenea, va fi invitat să se expună. Anticipând acest eveniment, CALM constată că deja există o anumită deschidere, sunt mai multe declarații și acțiuni care ne fac să fim puțin mai optimiști, speranța noastră fiind că toate aceste inițiative importante lansate din partea guvernării și a clasei politice actuale vor fi implementate, astfel vom trece deja de la declarații și intenții bune la fapte.



