Modalități de promovare a turismului local discutate de CALM și Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România!

7 Noiembrie 2019 — La 1 noiembrie, curent, experții CALM au avut o întrevedere cu președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) Corina Martin. Modalități de promovare a turismului local din Republica Moldova, în comun cu acțiunile de promovare a turismului din Romania, dar și facilitarea angajării cetățenilor noștri în Româna, în domeniul turismului, au fost principalele subiecte abordate.



Potrivit Corinei Martin, destinațiile turistice din Republica Moldova nu sunt promovate. „Am văzut că APL organizează câteva festivaluri deosebite. Dacă am cunoaște din timp calendarul acestora, datele când acestea vor avea loc, agențiile de turism din Romania ar propune turiștilor români excursii în Moldova în acele perioade, iar către turiștii străini ne-am putea promova împreună, prin circuite combinate, Romania-Moldova, pentru a oferi un produs turistic inedit. Consider că printr-o continuă comunicare și o strategie comună de promovare am putea atrage mai mulți turiști străini, împreună. ”



De asemenea, s-a discutat despre faptul că legislația României nu înlesnește accesul cetățenilor Republicii Moldova pe piața muncii din România. Potrivit experților CALM, cetățenii Republicii Moldova nu ar trebui să fie abordați ca și ceilalți emigranți, dar să beneficieze de anumite facilități.



Corina Martin a declarat că prin modificarea legislației din cele două țări ar putea fi eliminate barierele din acest domeniu. „Școlile profesionale din Republica Moldova ar putea să încheie parteneriate cu hotelierii din România și astfel mulți studenți ar face practică în România, cu posibilitatea ca cei mai buni să fie angajați.”



Totodată, experții CALM au fost informați despre faptul că Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România a creat Asociații de Dezvoltare și Promovare a Turismului în parteneriat public-privat, împreună cu Consiliile Județene, primăriile, agențiile de turism, hotelieri, etc, sistem pe care FAPT îl va pune la dispoziția autorităților locale din Moldova, prin intermediul CALM, pentru ca și agențiile de turism din România să primească mai ușor informații despre traseele turistice din Republica Moldova, iar APL din Republica Moldova să aibă mai multe informații despre locurile vacante din România în domeniul turismului.



Serviciul de Comunicare al CALM