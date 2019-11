Vizualizări: 55

Primarul de Bardar, Ialoveni Valeriu Rața: „Prin exemplul meu vreau să încurajez tinerii să se realizeze în R. Moldova”

7 Noiembrie 2019 — Valeriu Rața este noul primar al satului Bardar, Ialoveni. La cei 30 de ani deja are o experiență vastă de activitate în domeniul privat, afacerea sa fiind cunoscută atât în Republica Moldova cât și în România. A reușit să vadă cum se câștigă pâinea și peste hotare, dar a înțeles că nicăieri nu e mai bine decât acasă. Este hotărât să muncească și să obțină rezultate pentru a demonstra că tinerii pot produce schimbări.



Ce v-a motivat să candidați pentru funcția de ales local?



Valeriu Rața: Realitățile pe care le vedem zi de zi pe străzile satului Bardar: iluminatul stradal, dar și curățenia de pe teritoriul satului lasă de dorit, nu există comunicare între administrația locală și cetățeni, în primărie lipsește profesionalismul. Sunt foarte multe lacune care ar putea fi înlăturate fără investiții majore.



Bugetele locale într-adevăr sunt sărace …



Valeriu Rața: Noi cunoaștem acest lucru. Totuși, satul Bardar este situat aproape de capitală, foarte mulți agenți economici își desfășoară activitatea la noi în localitate și de s-ar administra corect taxele pe care trebuie să le achite aceștia atunci posibilitățile ar fi mult mai mari.



Ce vă propuneți să realizați în acest mandat de patru ani?



Valeriu Rața: Primul lucru pe care îmi propun să-l realizez este de a recăpăta încrederea cetățeanului în administrația publică. Transparența activității APL este un alt obiectiv al nostru, ședințele Consiliului local vor fi transmise online, astfel ca oamenii să cunoască deciziile care se iau. Nu am promis că voi realiza proiecte mari ce necesită investiții majore, deoarece sunt conștient că cu banii din bugetul local va fi greu de implementat asemenea obiective. Totuși ne dorim să eficientizăm serviciul de salubrizare, să dotăm Primăria cu utilaj special pentru curățarea străzilor pe timp de iarnă, dar și ori de câte ori este nevoie, să creăm un parc de toată frumusețea, chiar dacă avem spațiu până astăzi nici măcar statutul nu a fost schimbat, să construim un bloc sanitar public nou, să dotăm toate străzile cu urne mici, dar și să montăm camere de supraveghere video pentru a oferi securitate locuitorilor, deoarece în acest an s-au înregistrat unele furturi.



Cum a fost această campanie electorală pentru Dvs?



Valeriu Rața: Am candidat pentru prima dată la alegerile locale din 2015, atunci aveam mai puțină experiență și nu am câștigat. Acum cred că sunt pregătit. Oamenii din sat vorbesc că această campanie a fost cea mai murdară din toate câte au existat. A fost o luptă grea, eu însă nu am atacat pe nimeni, am fost sincer și deschis cu oamenii, așa cum ei mă cunosc. Am fost sigur de victoria mea dar nu credeam că voi avea un rezultat atât de bun, ceea ce înseamnă că bărdărenii au dorit foarte mult schimbarea.



Mulți tineri de vârsta Dvs încearcă să se afirme în alte țări, susținând că aici nu au șanse…



Valeriu Rața: În perioada 2009-2012 am fost și eu hoinar peste hotare, dar am înțeles că mai bine ca acasă nu este nicăieri. M-am reîntors și am început să-mi dezvolt afacerea. Cred că prin exemplul meu arăt că tinerii ar trebui să aibă curaj, să încerce să se realizeze aici și indiferent de situația complicată de la noi din țară nu trebuie să lăsăm mâinile în jos. Doresc să muncesc și să aduc rezultate pentru a demonstra că tineretul poate să facă schimbări.



Vă mulțumim!