Sergiu Cetulean, primarul comunei Parcani, Soroca: „E necesar să comunicăm mult mai mult cu cetățenii."

18 Noiembrie 2019 — A fost o luptă foarte grea



ce s-a încununat cu spor.



Mă îndoiam intrând în ea



că voi ieși învingător.



Dar cetățenii spre uimire,



cum n-au mai fost mulți ani la rând,



au dat dovadă de unire,



în cuget, faptă și-n simțire.



Victoria din alegerile locale l-au inspirat pe Sergiu Cetulean, primarul comunei Parcani, raionul Soroca să scrie aceste versuri. Este la al patrulea mandat și spune că ceea ce îl face fericit sunt realizările pe care reușește să le obțină pentru cetățeni, dar și clipele petrecute alături de colegii săi primari.



Un primar are atât de multe griji. Nu ați obosit de ele?



Sergiu Cetulean: Grijile mereu ne obosesc, dar atunci când ai niște scopuri încerci să faci tot ce îți stă în puteri pentru ca cetățeanul să beneficieze de servicii mai bune. Faptul că realizările tale vor bucura oamenii îți dau forțe să continui munca, iar oboseala trece pe plan secundar. Din victorie apare inițiativa de a lucra. Să muncești pentru oameni este o responsabilitate enormă.



Pentru cel de-al patrulea mandat ce rezultate vă propuneți să obțineți?



Sergiu Cetulean: Îmi propun să finalizăm proiectele începute, dar și să inițiem altele noi, să dăm în exploatare sistemul de apeduct în vederea aprovizionării cu apă potabilă a locuitorilor, e necesară reparația capitală a tuturor drumurilor și străzilor din comună, iluminarea stradală este un alt obiectiv. De asemenea, ne propunem să finalizăm reparația capitală la sediul primăriei, la grădinițele de copii, la centrele multifuncționale din comună care deja activează în ambele localități. Îmi propun să atrag o atenție mai sporită celor vârstnici. În programul meu electoral este prevăzut să alegem un consiliu al oamenilor în vârstă cu care ne vom consulta pentru ca propunerile lor să fie luate în calcul la adoptarea deciziilor Consiliului.



Care au fost cele mai frumoase momente pe care le-ați trăit în calitate de primar în acești 12 ani?



Sergiu Cetulean: Mă bucură fiecare lucru realizat și de care beneficiază cetățenii. În ultimii 12 ani Moș Crăciun vizitează toți copii din localitate. Părinții unei fetițe din comună au magazin și toată ziua această copilă este între bomboane. Crezând că nu se va bucura de cadou într-un an Moșul nu a ajuns la ea ceea ce a mâhnit-o foarte mult. Să știți că de atunci Moșul nu mai comite această greșeală.



Într-un an ați sărbătorit ziua Dvs de naștere alături de mulți alți primari, peste hotarele Republicii Moldova...



Sergiu Cetulean: Într-adevăr, este un moment deosebit să-ți sărbătorești ziua de naștere alături de mulți colegi primari din Republica Moldova și din România, pe o corabie, pe valurile mării în Croația. Viorel Furdui a fost inițiatorul acestei idei și pe această cale vreau să-i mulțumesc mult pentru bucuria care mi-a făcut-o mie, dar cred că și celorlalți colegi deoarece a fost o zi de neuitat.



Când v-ați apropiat de CALM? Ușor ați stabilit această legătură cu colegii primari?



Sergiu Cetulean: În 2007 am obținut primul mandat de primar și în 2010 am aflat de lansarea Congresului Autorităților Locale din Moldova. Niciodată nu am pus la îndoială calitatea membrilor CALM, deci apropierea a fost firească.



În general, trebuie să avem încredere în oameni sau ar fi bine să fim mai prudenți?



Sergiu Cetulean: Ultimele alegeri din 20 octombrie m-au convins că trebuie să schimbăm stilul nostru de a munci. E necesar să comunicăm mult mai mult cu cetățenii. Mama mea are 88 de ani și nu doar ea, dar majoritatea persoanelor în etate încă mai cred că ceea ce e scris în ziare sau ni se spune la televizor este purul adevăr, dar noi știm că nu este chiar așa.



Ce sfat ați avea pentru primarii care sunt la primul mandat?



Sergiu Cetulean: Să conștientizeze faptul că au fost aleși nu pentru a fi primari, ci pentru a lucra în calitate de primari. Primarul are foarte multe obligații și le doresc să aibă succes în realizarea obiectivelor propuse.



Vă mulțumim!