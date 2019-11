Vizualizări: 18

Valentina Carastan, primar de Slobozia Mare, Cahul: „Putem schimba lucrurile și ne simțim împliniți atunci când reușim"

18 Noiembrie 2019 — Dezvoltarea turismului rural este o preocupare a administrației publice locale din Slobozia Mare, Cahul. Primarul Valentina Carastan consideră că această ramură ar putea dezvolta economia localității aducând beneficii atât pentru locuitori cât și pentru administrația publică locală. Slobozia Mare este într-adevăr un loc prielnic pentru dezvoltarea turismului rural, aici se află una dintre minunile naturale ale Republicii Moldova – „Rezervația Prutul de Jos", din componența căreia face parte lacul Beleu și o rețea de bălți care formează un ecosistem unic. Palatul Culturii, câteva muzee, casele meșterilor populari sunt alte atracții turistice care merită a fi vizitate.



Ce întreprinde administrația publică locală din Slobozia Mare pentru a dezvolta turismul local?



Valentina Carastan: Creăm condiții pentru ca producătorii din Slobozia Mare să poată să-și realizeze munca, susținem gospodarii care doresc să ofere locuri de cazare pentru turiști. Atragem micii întreprinzători în diferite proiecte pentru ca ei să poată să dezvolte afaceri mici. De exemplu, de vreo doi ani, în cadrul proiectului Grupului de Acțiune locală Lunca Prutului de Jos câteva persoane participă cu noi la seminare, ședințe și au reușit să acceseze fonduri din aceste proiecte micuțe. Unii și-au dezvoltat afacerea, alții s-au lansat în acest domeniu.



Ce vor descoperi turiștii în Slobozia Mare?



Valentina Carastan: Lacul Beleu este un rai al păsărilor, peștilor și plantelor acvatice. Muzeul de Istorie și Etnografie are 6 săli. În Sala Memoriei, de exemplu, te cuprind fiorii când vezi câți oameni au plecat la război și nu s-au mai întors, ce s-a întâmplat în Slobozia Mare în perioada deportărilor sau a foametei. Sunt lucruri care te marchează. Palatul Culturii trebuie neapărat de vizitat, dar și Casa-Muzeu a mamei Catița Pană unde s-au păstrat cu sfințenie covoare, fețe de masă și alte obiecte de patrimoniu cu o vechime de 200-300 de ani. Fabrica de Vinuri a fost renovată și este inclusă în circuitul turistic din zonă, cu sală de degustare și de îmbuteliere. Avem și mulți oameni gospodari, meșteri populari, etc.



Casa de Cultură din Slobozia Mare arată ca un adevărat palat. Cât de greu v-a fost să identificați resurse pentru a renova această bijuterie arhitecturală?



Valentina Carastan: Încă atunci când am câștigat în 2007 primul mandat de primar unul din obiectivele mele era de a renova acest Palat al Culturii, deoarece îmi doream să oferim tinerilor talentați condiții de a repeta, de a învăța. Începând cu anul 2007 și până în 2015 cu bani din bugetul local am renovat puțin câte puțin. Doar o dată am primit din bugetul de stat 500 mii de lei pentru a schimba acoperișul. Avem o clădire foarte frumoasă, am încercat să păstrăm picturile și culorile inițiale. Am întărit pereții, a rămas să izolăm clădirea termic și sperăm să găsim resurse pentru irealizarea acestor lucrări.



Sunteți la al patrulea mandat. Ce vă motivează să vă continuați activitatea în administrația locală?



Valentina Carastan: Putem schimba lucrurile și ne simțim împliniți atunci când reușim. Deoarece nu am plecat peste hotare mi-am propus ca împreună cu echipa pe care o am la primărie să schimbăm aspectul localității. Satul nostru de baștină este mare și merită să fie dezvoltat.



Unii oameni cred că foarte greu se produc aceste schimbări în satele noastre...



Valentina Carastan: Este adevărat pentru că trebuie să depui foarte mult efort, dar nu este imposibil. Cu realizări mici, cu implicarea băștinașilor plecați de acasă, cu economisirea bugetului pe cât este de posibil pentru a investi într-un anumit proiect, cu accesarea altor proiecte, se poate. Poate e puțin, dar oricum lucrurile se schimbă.



Vă mulțumim!