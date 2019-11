Vizualizări: 17

CALM-ul ne-a unit într-o echipa pe toți primarii și ne-a făcut mai puternici decât eram

18 Noiembrie 2019 — Susținerea cetățenilor din satul Bilicenii Vechi, Sângerei i-a adus Alei Guzun victoria în alegerile locale, dar și puterea de a continua proiectele inițiate în primul mandat. Despre rolul CALM-ului în cei patru ani de activitate a alesului local, ce reprezintă vizitele de studiu, ce putem face pentru a schimba percepția greșită a unora despre primari, dar și care sunt prioritățile pentru locuitorii din Bilicenii Vechi ne spune Ala Guzun.



Cum credeți, de ce v-au acordat cetățenii votul de încredere pentru al doilea mandat?



Ala Guzun: Probabil realizările înfăptuite pe parcursul primului mandat au motivat cetățenii să-și dea votul pentru mine. Această încredere a oamenilor îmi dă puteri de a continua lucrurile începute. Îmi doresc ca locuitorii să fie mai activi, să existe o legătură între administrația publică locală și cetățeni, ei să fie stăpâni în localitate, să fie vârful piramidei, iar noi să oferim niște servicii de calitate.



Ce rol a avut CALM-ul în acești patru ani de activitate ai Dvs în calitate de ales local?



Ala Guzun: Datorită CALM-ului am devenit mai puternică decât eram. Am mers împreună pas cu pas în procesul de îmbunătățire a serviciilor de calitate. Am înțeles că anume CALM-ul ne-a unit într-o echipă pe toți primarii. Noi toți am conștientizat un lucru simplu – suntem la guvernare pe un termen de patru ani și trebuie împreună cu CALM-ul să găsim soluții la problemele pe care le avem în localitățile noastre.



Ce amintiri legate de CALM v-au rămas în memorie?



Ala Guzun: Sunt mai multe. Anul trecut am participat la un festival din Săpânța, România și acolo m-am convins că oamenii pot face lucruri mari și fără bani. Am fost cu primarii la Consiliul Europei și am văzut că nu se discută litigii, dar probleme și soluții. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult în colaborarea mea cu CALM-ul a fost atunci când mi s-a deschis un dosar penal, deși nici până astăzi nu consider că sunt vinovată. CALM-ul m-a susținut și datorită acestui fapt a fost schimbată practica judecătorească vicioasă prin intermediul unor hotărâri ale Curții Constituționale, precum și modificarea cadrului legal aferent și astfel un primar nu mai poate fi învinuit dacă nu a pricinuit o pagubă materială. Dacă nu era CALM-ul cred că până în prezent nu ar fi fost făcute aceste modificări în legislație. Regret însă timpul și nervii pierduți, aș fi putut să obțin un masterat în APL în această perioadă, nu să fiu nevoită să lupt pentru a-mi demonstra nevinovăția.



De ce ar fi important CALM-ul pentru primarii la primul mandat care, poate, mai puțin cunosc domeniul administrației publice locale?



Ala Guzun: CALM-ul este necesar nu doar pentru primarii la primul mandat. Aici ai ce învăța indiferent de experiența în domeniul APL. La CALM găsim răspunsuri la întrebările care apar zilnic în activitatea noastră.



Ce vă propuneți să realizați în cel de-al doilea mandat?



Ala Guzun: Vom avea o transparență decizională numai atunci când cetățeanul se va implica și va cunoaște lucrurile. Astfel nu va mai spune nimeni că se fură. Implicându-se omul va fi parte componentă a localității. Avem mult de lucru la capitolul infrastructură. Până în prezent nu avem apă în sat, iluminatul stradal este în proporție de 75%. Mai avem de iluminat 20 de km. Bezna creează o stare de tristețe, lumina oferă încredere în ziua de mâine. Am lucrat în primul mandat și voi continua să muncesc pentru a avea un sat fără gunoiște. Acest lucru înseamnă ca toți cetățenii să utilizeze serviciul de salubrizare și satul să fie unul curat, frunzele să nu fie arse, gunoiul să nu fie aruncat la întâmplare, toți să aibă grijă de spațiul din fața curților lor, doar așa vom reuși.



Unii încă mai încearcă să denigreze imaginea primarilor...



Ala Guzun: De la o primărie nu ai ce fura, cu excepția grijilor oamenilor. Pentru a schimba această percepție greșită cetățenii trebuie să se implice în activitatea primăriei.



Vă mulțumim!