Victoria Butuc-Guranda, primarul satului Dănceni, Ialoveni: „Ne propunem să obținem cât mai multe rezultate”

18 Noiembrie 2019 — Victoria Butuc-Guranda a devenit la 28 de ani primar al satului Dănceni, Ialoveni. Își dorește ca Dănceniul să ajungă în topul celor mai dezvoltate localități din Republica Moldova și se pare că știe ce trebuie să facă un ales local pentru a obține rezultatele așteptate de cetățeni.



Ce a reprezentat victoria în alegerile locale pentru Victoria Butuc-Guranda?



Victoria Butuc-Guranda: Dănceniul chiar are nevoie de o schimbare. În ultimii 16 ani la cârma localității a fost o singură persoană care, cu regret, nu a făcut prea multe. Victoria din 3 noiembrie a reprezentat o speranță pentru locuitorii din Dănceni. Îmi doresc ca împreună cu Consiliul local, cu cetățenii să avem cât mai multe proiecte, să dezvoltăm infrastructura localității și să aducem satul nostru în topul celor mai dezvoltate și cu cele mai multe proiecte de dezvoltare.



Tinerețea Dvs nu a fost un impediment în calea acestei victorii?



Victoria Butuc-Guranda: Eram catalogată de către unii dintre vârstnici prea tânără pentru a accede în funcția de primar. Cred totuși că pentru marea majoritatea a oamenilor care au votat tinerețea a fost un avantaj. A fi tânăr nu înseamnă a fi mai puțin experimentat. A fi tânăr înseamnă a fi mult mai creativ, a avea mult mai multă dorință de a lucra, dar și mult mai multe idei.



Imediat după ce ați câștigat aceste alegeri a trebuit să faceți față unor evenimente care au avut loc la Dănceni…



Victoria Butuc-Guranda: Între turul unu și doi al alegerilor am avut unele sesizări din partea cetățenilor privind defrișarea unor copaci de pe un lot. Am anunțat poliția, cazul a fost documentat iar după ce am acces în funcție au venit cei de la Inspectoratul Ecologic și am verificat care este gradul de responsabilitate al fostului primar. De asemenea, în două zile și jumătate a trebuit să organizăm hramul localității. Probabil a fost cel mai frumos hram pe care l-a văzut Dănceniul, nu spun eu acest lucru, ci cetățenii. Rezultatul a fost posibil datorită oamenilor din localitate care cu adevărat și-au dorit schimbarea, care au contribuit și financiar, am avut agenți economici care benevol s-au implicat și astfel am invitat la sărbătoarea noastră artiști cunoscuți în Republica Moldova, am avut parte și de un spectacol al luminilor creat de focurile de artificii, ceea ce localitatea noastră, cu regret, nu a avut până acum.



Care ar fi primele rezultate pe care vă doriți să le obțineți în Dănceni?



Victoria Butuc-Guranda: Am mers în campanie cu un plan bine definit, în care este indicat ce ne propunem să realizăm într-o sută de zile, într-un an și în patru ani. Fiind anterior consilier local am sesizat o problemă la nivelul transparenței decizionale a APL în raport cu cetățenii. Astfel, ne propunem să avem un portal pentru petiții și cereri de reclamații, ședințele să fie transmise online, să consultăm bugetul și planul de achiziții cu locuitorii. Ne propunem să soluționăm problema transportului public deoarece nu avem un itinerar și un orar în favoarea cetățenilor. Sistemul de canalizare și stația de epurare sunt un subiect destul de sensibil pentru localitatea noastră. Proiectul a demarat în 2015 dar până în prezent nu există o finalitate a acestuia. Ne propunem să organizăm un audit pentru perioada dată, să identificăm unde este blocajul. Din informația oficială pe care o posedăm ar putea fi intentat un dosar penal pentru trucarea licitației și anume aceasta ar fi cauza blocării proiectului. La această etapă este imperios necesar să pregătim localitatea pentru perioada rece a anului. Avem un procent foarte mic de drumuri asfaltate, deja lucrăm pentru a ilumina mai bine satul, sigur că ne confruntăm cu problema personalului calificat, dar încercăm să facem față noilor provocări.



Ați spus că Dănceniul ar putea deveni o localitate-model, inclusiv prin atragerea fondurilor. În ce condiții ar fi posibil acest lucru?



Victoria Butuc-Guranda: Fiind consilier local am reușit să atrag câteva proiecte. Astfel a fost construit un teren de joacă pentru copii, împreună cu implicarea diasporei am amenajat un teren de fitness. Pe lângă cei 13 consilieri pe care îi avem în Consiliul local avem și 16 consilieri din diasporă. Ne propunem să creăm asociația băștinașilor din Dănceni deoarece știm că cei care au plecat sunt foarte dornici de a se implica în activitățile de acasă. Sunt foarte multe proiecte de unde am putea accesa fonduri. Avem deschiderea mai multor APL din România și ne propunem să avem cât mai multe colaborări și cât mai multe proiecte comune.



Vă mulțumim!